€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Cu cât va crește salariul minim din 2026. Care va fi, de fapt, valoarea majorării
Data actualizării: 21:41 23 Dec 2025 | Data publicării: 21:36 23 Dec 2025

Cu cât va crește salariul minim din 2026. Care va fi, de fapt, valoarea majorării
Autor: Roxana Neagu

salariul-minim-la-nivel-european-ministerul-uncii_23214600 Creșterea salariului minim, amânată pentru iulie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
 

Salariul minim, după lungi negocieri, va crește în 2026. Nu din ianuarie, din iulie.

Premierul Ilie Bolojan a lăsat de la el, în coaliția de guvernare, și a decis că va crește salariul minim din 2026. Dar nu din ianuarie. Din iulie 2026. Și, odată cu creșterea salariului minim brut, scade și suma neimpozitabilă, de la 300 la 200 de lei. Ordonanța Trenuleț prevede că suma neimpozibilă din salariul minim va fi redusă din 1 iulie 2026, la 200 de lei, față de 300 de lei cât este astăzi. 

Până recent, nu se discuta. Salariile și pensiile erau majorate, cu rata inflației, la începutul anului. Dar se pare că haosul bugetar din România, impresia că o ducem (prea) bine au venit cu nota de plată: creșteri de taxe, impozite, tăieri, scumpiri și nimic din ceea ce a fost pare că nu se compară cu ceea ce va urma, financiar vorbind, în 2026. 

În cele din urmă, în 2026, după lungi discuții, premierul Ilie Bolojan a mai lăsat o dată de la el în fața coaliției de guvernare și a decis să crească salariul minim din iulie 2026. 

Dar cu cât va crește, de fapt, salariul? 

Salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei, din iulie. Însă pe românul de rând, mai ales pe cel care trăiește din acest salariu, prea puțin îl interesează - ba chiar îl revoltă - cât dă statului. Pe el îl interesează de fapt salariul net. Din 1 iulie 2026, salariul minim ”în mână” va ajunge la 2.699 de lei, deci un plus de 125 de lei

Salariul minim egal cu ziua de Crăciun

Cam cât costă Crăciunul, dacă e să ne uităm la o cercetare dată astăzi publicității care arată că un Crăciun ”modest” costă, în medie, 2.500 de lei. Numai masa de Crăciun în familie costă 1.500 de lei. 

Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză realizată de CC Tax Advisory pentru o familie care găteşte acasă, cumpără un brad natural, îl decorează simplu şi pregăteşte cadouri "decente".

Astfel, valoarea medie a coşului de cumpărături pentru masa de Crăciun se situează în jurul a 1.500 de lei, pentru o masă adaptată bugetelor actuale. Chiar şi dacă o gospodărie reduce meniul (mai puţine feluri, mai multă orientare spre oferte), un buget realist pentru mâncare şi băuturi la masa de Crăciun în 2025 se plasează, în foarte multe cazuri, între 1.300 şi 1.500 de lei, cu aproximativ 300-500 de lei mai mult decât în 2024, doar din efectul cumulativ al inflaţiei alimentare şi al majorărilor de TVA pentru o parte dintre produse, se arată în analiza citată.

Ce poti face astăzi cu 125 de lei

Poți mânca de maximum două ori la restaurant, nimic extravagant

sau

îți poți cumpăra câte o călătorie de autobuz în fiecare zi, adică 30

sau

poți umple un coș de cumpărături cu o brânză, un carton de ouă și două caserole de carne. 

Suficient, au considerat guvernanții. Suficient pentru o singură persoană sau, altfel spus, puțin chiar și pentru o singură persoană. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crestere salariu
salariul minim
guvern bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Program de Crăciun pentru mall-uri și supermarketuri. Zilele în care sunt deschise
Publicat acum 28 minute
O primărie de oraș a luat foc, în această seară VIDEO
Publicat acum 52 minute
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Punctul de ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie, anunță Alexandru Rogobete
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Cu cât va crește salariul minim din 2026. Care va fi, de fapt, valoarea majorării
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat acum 12 ore si 35 minute
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat acum 7 ore si 51 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close