Cu cât va crește salariul minim din 2026. Care va fi, de fapt, valoarea majorării

Premierul Ilie Bolojan a lăsat de la el, în coaliția de guvernare, și a decis că va crește salariul minim din 2026. Dar nu din ianuarie. Din iulie 2026. Și, odată cu creșterea salariului minim brut, scade și suma neimpozitabilă, de la 300 la 200 de lei. Ordonanța Trenuleț prevede că suma neimpozibilă din salariul minim va fi redusă din 1 iulie 2026, la 200 de lei, față de 300 de lei cât este astăzi.

Până recent, nu se discuta. Salariile și pensiile erau majorate, cu rata inflației, la începutul anului. Dar se pare că haosul bugetar din România, impresia că o ducem (prea) bine au venit cu nota de plată: creșteri de taxe, impozite, tăieri, scumpiri și nimic din ceea ce a fost pare că nu se compară cu ceea ce va urma, financiar vorbind, în 2026.

În cele din urmă, în 2026, după lungi discuții, premierul Ilie Bolojan a mai lăsat o dată de la el în fața coaliției de guvernare și a decis să crească salariul minim din iulie 2026.

Dar cu cât va crește, de fapt, salariul?

Salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei, din iulie. Însă pe românul de rând, mai ales pe cel care trăiește din acest salariu, prea puțin îl interesează - ba chiar îl revoltă - cât dă statului. Pe el îl interesează de fapt salariul net. Din 1 iulie 2026, salariul minim ”în mână” va ajunge la 2.699 de lei, deci un plus de 125 de lei.

Salariul minim egal cu ziua de Crăciun

Cam cât costă Crăciunul, dacă e să ne uităm la o cercetare dată astăzi publicității care arată că un Crăciun ”modest” costă, în medie, 2.500 de lei. Numai masa de Crăciun în familie costă 1.500 de lei.

Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză realizată de CC Tax Advisory pentru o familie care găteşte acasă, cumpără un brad natural, îl decorează simplu şi pregăteşte cadouri "decente".

Astfel, valoarea medie a coşului de cumpărături pentru masa de Crăciun se situează în jurul a 1.500 de lei, pentru o masă adaptată bugetelor actuale. Chiar şi dacă o gospodărie reduce meniul (mai puţine feluri, mai multă orientare spre oferte), un buget realist pentru mâncare şi băuturi la masa de Crăciun în 2025 se plasează, în foarte multe cazuri, între 1.300 şi 1.500 de lei, cu aproximativ 300-500 de lei mai mult decât în 2024, doar din efectul cumulativ al inflaţiei alimentare şi al majorărilor de TVA pentru o parte dintre produse, se arată în analiza citată.

Ce poti face astăzi cu 125 de lei

Poți mânca de maximum două ori la restaurant, nimic extravagant

sau

îți poți cumpăra câte o călătorie de autobuz în fiecare zi, adică 30

sau

poți umple un coș de cumpărături cu o brânză, un carton de ouă și două caserole de carne.

Suficient, au considerat guvernanții. Suficient pentru o singură persoană sau, altfel spus, puțin chiar și pentru o singură persoană.