DCNews Stiri „Plângem cu cei ce plâng și ne bucurăm cu cei ce se bucură”. Gesturi caritabile în prag de Crăciun
Data actualizării: 15:59 24 Dec 2025 | Data publicării: 15:59 24 Dec 2025

„Plângem cu cei ce plâng și ne bucurăm cu cei ce se bucură”. Gesturi caritabile în prag de Crăciun
Autor: Alexandra Curtache

George Bologan și asociația filantropică „San Lorenzo dei romeni” a Episcopiei Ortodoxe Române de la Roma,
 

Pe 22 decembrie, ambasadorul George Bologan și asociația „San Lorenzo dei romeni” au adus daruri și colinde copiilor români internați la spitalul „Bambino Gesù” din Vatican.

La 22 decembrie ambasadorul României la Sfântul Scaun, George Bologan și asociația filantropică „San Lorenzo dei romeni” a Episcopiei Ortodoxe Române de la Roma, au dus daruri și mângâiere familiilor și copiilor români care se află în îngrijire la spitalul pediatric al Vaticanului, “Bambino Gesù”. Micuții pacienți au avut parte și de un concert de colinde.  

„Adevărata investiție se face în oameni și în sănătatea lor. Nu se face niciodată risipă de tandrețe, de „talentul” esențial de a fi aproape, alături, împreună. Solidaritatea, descrisă de reflecția socială creștină, nu este un concept abstract. Ea se trăiește, așa cum spune apostolul Pavel, când „plângem cu cei ce plâng” și „ne bucurăm cu cei ce se bucură” (Cf. Romani 12,15).

O astfel de atitudine modelează caracterul, ne face mai empatici și contribuie la o cultură a binelui comun. O societate care își tratează membrii vulnerabili cu iubire și demnitate devine mai bună, mai unită, mai aproape de idealul fraternității. Psihologia modernă ne ajută să înțelegem de ce compasiunea și conexiunea umană sunt atât de vindecătoare. Un concept central este empatia: capacitatea de a te pune în locul celuilalt, de a-i înțelege emoțiile și perspectiva.

În această clinică copiii și familiile lor sunt o lecție de curaj și voință. Copiii încercați sunt eroii bunătății și ai demnității în fața aroganței, a lăcomiei, grobianismului și vanității. Triumfalismul multora dintre noi este umilit de bunătatea inimii și smerenia copiilor suferinzi și a personalului medical care transformă disperarea în speranță” a declarat ambasadorul României la Vatican, într-o postare a Ambasadei, pe Facebook. 

