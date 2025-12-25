€ 5.0890
DCNews Stiri Spitalele care oferă îngrijire de urgenţă în perioada Crăciunului în București
Data actualizării: 09:33 25 Dec 2025 | Data publicării: 09:31 25 Dec 2025

Spitalele care oferă îngrijire de urgenţă în perioada Crăciunului în București
Autor: Alexandra Curtache

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Dacă ți se face rău de Crăciun și ai nevoie de ajutor medical imediat, în București există unități sanitare care rămân deschise pentru urgențe, inclusiv în zilele de sărbătoare.

Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în zilele de 25 şi 26 decembrie, potrivit unui comunicat al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

Pacienții care se confruntă cu probleme medicale acute se pot prezenta direct la aceste unități, iar solicitările de urgență vor fi preluate prin numărul unic 112. Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va funcționa în regim normal pe toată perioada Crăciunului.

Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă:

  • Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca - tel: 021/599.23.00;
  •  Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar - tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ;
  • Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" - tel: 021/255.40.99;
  • Spitalul Clinic de Urgenţă " Sf. Ioan" - tel: 021/334.51.90;
  • Spitalul Clinic de Urgenţă " Bagdasar-Arseni" - tel: 021/334.30.25;
  • Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri - tel: 021/224.09.47;
  • Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;
  • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" - tel: 021/316.93.66;
  • Spitalul Clinic de Urgenţă Copii "M.S. Curie" - tel: 021/460.30.26.

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele:

  • 0747.165.471
  • 0722.659.492

x close