Spitalele care oferă îngrijire de urgenţă în perioada Crăciunului în București

Dacă ți se face rău de Crăciun și ai nevoie de ajutor medical imediat, în București există unități sanitare care rămân deschise pentru urgențe, inclusiv în zilele de sărbătoare.
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în zilele de 25 şi 26 decembrie, potrivit unui comunicat al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.
Pacienții care se confruntă cu probleme medicale acute se pot prezenta direct la aceste unități, iar solicitările de urgență vor fi preluate prin numărul unic 112. Serviciul de Ambulanță al Municipiului București va funcționa în regim normal pe toată perioada Crăciunului.
Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă:
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent la telefoanele:
de Val Vâlcu