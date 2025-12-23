€ 5.0881
Care este cel mai neașteptat lucru cerut în spitalele din România în 2025
Data actualizării: 10:47 23 Dec 2025 | Data publicării: 10:45 23 Dec 2025

Care este cel mai neașteptat lucru cerut în spitalele din România în 2025
Autor: Alexandra Curtache

doctori-medicina_01024700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Un nou tip de cerere a apărut, în ultimii ani, dar mai ales în 2025, în spitale. Persoanele doresc să afle exact ora naşterii, pentru a obţine ulterior harta astrală, informaţiile fiind oferite gratuit de unitatea medicală.

Reprezentanţii SCJU Arad au declarat marţi, pentru Agerpres, că acest tip de cereri a apărut după pandemie, dar nu pentru că ar avea vreo legătură cu boala COVID-19.

Dacă în 2022 au fost înregistrate doar câteva solicitări, anul acesta 25 de persoane născute la Maternitatea Arad (secţie a SCJU) au depus cereri, cele mai multe în octombrie, respectiv şapte.

Unul dintre astrologii arădeni care a trimis persoane la spital pentru a obţine data naşterii este Iulia Baba, care a declarat că această informaţie este esenţială pentru o hartă astrologică personalizată.

„Ora de naştere este esenţială în realizarea unei hărţi natale, deoarece ea stabileşte poziţia exactă a caselor astrologice şi a ascendentului. Fără ora de naştere, harta este incompletă şi poate oferi doar informaţii generale, nu personalizate. Ascendentul se schimbă aproximativ la fiecare două ore şi influenţează profund personalitatea, modul în care omul se manifestă în lume, felul în care reacţionează şi direcţiile importante de viaţă. De asemenea, poziţia caselor astrologice arată unde se manifestă evenimentele: relaţii, carieră, sănătate, bani, familie", a spus aceasta.

Astrologia nu poate funcţiona corect fără ora de naştere

„Nu este o curiozitate, ci un element tehnic fundamental, la fel cum un medic are nevoie de analize precise pentru un diagnostic corect. Cererea oamenilor de a afla ora exactă a naşterii reflectă nevoia de autocunoaştere şi de înţelegere profundă a propriei vieţi, nu o modă sau o superstiţie", a mai spus astrologul.

Conform SCJU Arad, cererile pentru ora naşterii se depun la secretariat, iar răspunsul se eliberează gratuit, în termen cuprins între câteva zile şi câteva săptămâni, în funcţie de volumul de lucru al angajaţilor de la Arhivă, pentru ca tot aici ajung solicitările pentru diagnostice medicale vechi sau alte documente.

Citește și: Harta astrală a României. Sanda Ionescu, la interviurile Spectacola si DC News

