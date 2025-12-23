€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Avertisment dur privind viitorul medicinei din prespital: fără bani, fără medici
Data actualizării: 14:22 23 Dec 2025 | Data publicării: 14:22 23 Dec 2025

Avertisment dur privind viitorul medicinei din prespital: fără bani, fără medici
Autor: Alexandra Curtache

spital-freepik_31848100 Freepik Foto
 

Colegiul Medicilor din România atrage atenția asupra situației cu care se confruntă medicina din prespital și, în ansamblu, sistemul medical românesc, subliniind necesitatea unei finanțări corecte și sustenabile care să permită medicilor să își desfășoare activitatea în condiții decente și sigure.

Medicina din prespital are nevoie de finanțare corectă și de politici care să susţină medicii si accesul pacienților la servicii medicale!

Colegiul Medicilor din România atrage atenţia asupra situației cu care se confruntă medicina din prespital şi, în ansamblu, sistemul medical românesc, subliniind necesitatea unei finanţări corecte şi sustenabile care să permită medicilor să îşi desfăşoare activitatea în condiții decente şi sigure.

,,Nu vorbim despre bonusuri, prime sau bonificații. Vorbim despre supraviețuirea profesională a medicilor, mai ales în prespital și despre dorinţa acestora de a rămâne şi a profesa în sistemul medical românesc", a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România.

Promisiuni asumate prin Legea 163/2025, puse sub semnul întrebării

Conform Legii 163/2025, prin care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au fost stabilite următoarele:

  • Pentru ambulatoriul de specialitate s-a promis şi legiferat o creştere a valorii punctului la 6,5 lei începând cu 01.01.2026 şi la 8 lei, începând cu 01.01.2027. În proiectul de ordonanță trenuleț, care va intra în vigoare de la 1.01.2026, se propune prorogarea acestor termene cu un an pentru fiecare etapă, fapt care va conduce, inevitabil, la dificultăți majore în funcționarea ambulatoriului de specialitate.
  • Pentru asistenţa medicală primară s-a propus scăderea raportului per capita/per serviciu medical, ceea ce determină modificarea valorii punctelor. Prin proiectul de ordonanţă trenuleț se propune păstrarea nemodificată a valorii punctelor per capita/per serviciu medical, fapt care, prin coroborare, va determina scăderea finanţării asistenţei medicale primare. 

Citește și: Care este cel mai neașteptat lucru cerut în spitalele din România în 2025

Subfinanțarea sănătății și pericolul reluării exodului medicilor

Colegiul Medicilor din România mai subliniază că subfinanțarea cronică a sănătății a avut în trecut consecinţe grave, printre care exodul masiv al medicilor care profesau în România. Deși, în ultimii ani, acest fenomen s-a mai temperat, riscul reluării lui rămâne major în lipsa unor măsuri concrete. Majoritatea ţărilor caută medici, iar România nu îşi mai permite să mai piardă medici.

Colegiul Medicilor din România face un apel către autoritățile guvernamentale pentru:

  • finanţarea corectă a sistemului de sănătate;
  • plata adecvată a gărzilor medicilor;
  • elaborarea unor reglementări care să ofere perspective profesionale clare medicilor şi să asigure o distribuţie mai echilibrată a personalului medical la nivel național, astfel încât pacienţii din mediul rural şi din oraşele mici să aibă acces real la servicii medicale de calitate.

Acces inegal la servicii medicale și nevoia de politici echilibrate

„Suntem total de acord că sistemul de sănătate trebuie eficientizat, dar trebuie şi finanțat corespunzător. Măsurile care vizează sănătatea trebuie discutate într-un mod constructiv, ținând cont şi de perspectiva şi expertiza reprezentanților medicilor", a subliniat prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru colaborare cu autorităţile, în vederea construirii unui sistem medical funcțional, echitabil şi capabil să răspundă nevoilor reale ale pacienţilor şi ale medicilor deopotrivă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

medicina
prespital
finantare
colegiul medicilor
doctori
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Sibiu: A căzut tavanul ce acoperea piscina unui hotel. A fost declanșat Planul Roșu
Publicat acum 18 minute
Tradiție greșită în Ajun de Crăciun. Românii o respectau cu... „sfințenie”. Părintele Vasile Ioana: Doamne ferește!
Publicat acum 23 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat acum 31 minute
Cele mai bune 100 de filme ale secolului XXI
Publicat acum 50 minute
Numerologia și vocația copilului. Cristina Rozorea, la Părinți Prezenți / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat pe 21 Dec 2025
Sondaj CURS: Două partide ar fi suficiente pentru majoritatea parlamentară, dacă ar avea loc astăzi alegeri
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close