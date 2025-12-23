Avertisment dur privind viitorul medicinei din prespital: fără bani, fără medici

Medicina din prespital are nevoie de finanțare corectă și de politici care să susţină medicii si accesul pacienților la servicii medicale!

Colegiul Medicilor din România atrage atenţia asupra situației cu care se confruntă medicina din prespital şi, în ansamblu, sistemul medical românesc, subliniind necesitatea unei finanţări corecte şi sustenabile care să permită medicilor să îşi desfăşoare activitatea în condiții decente şi sigure.

,,Nu vorbim despre bonusuri, prime sau bonificații. Vorbim despre supraviețuirea profesională a medicilor, mai ales în prespital și despre dorinţa acestora de a rămâne şi a profesa în sistemul medical românesc", a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România.

Promisiuni asumate prin Legea 163/2025, puse sub semnul întrebării

Conform Legii 163/2025, prin care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au fost stabilite următoarele:

Pentru ambulatoriul de specialitate s-a promis şi legiferat o creştere a valorii punctului la 6,5 lei începând cu 01.01.2026 şi la 8 lei, începând cu 01.01.2027. În proiectul de ordonanță trenuleț, care va intra în vigoare de la 1.01.2026, se propune prorogarea acestor termene cu un an pentru fiecare etapă, fapt care va conduce, inevitabil, la dificultăți majore în funcționarea ambulatoriului de specialitate.

Pentru asistenţa medicală primară s-a propus scăderea raportului per capita/per serviciu medical, ceea ce determină modificarea valorii punctelor. Prin proiectul de ordonanţă trenuleț se propune păstrarea nemodificată a valorii punctelor per capita/per serviciu medical, fapt care, prin coroborare, va determina scăderea finanţării asistenţei medicale primare.

Subfinanțarea sănătății și pericolul reluării exodului medicilor

Colegiul Medicilor din România mai subliniază că subfinanțarea cronică a sănătății a avut în trecut consecinţe grave, printre care exodul masiv al medicilor care profesau în România. Deși, în ultimii ani, acest fenomen s-a mai temperat, riscul reluării lui rămâne major în lipsa unor măsuri concrete. Majoritatea ţărilor caută medici, iar România nu îşi mai permite să mai piardă medici.

Colegiul Medicilor din România face un apel către autoritățile guvernamentale pentru:

finanţarea corectă a sistemului de sănătate;

plata adecvată a gărzilor medicilor;

elaborarea unor reglementări care să ofere perspective profesionale clare medicilor şi să asigure o distribuţie mai echilibrată a personalului medical la nivel național, astfel încât pacienţii din mediul rural şi din oraşele mici să aibă acces real la servicii medicale de calitate.

Acces inegal la servicii medicale și nevoia de politici echilibrate

„Suntem total de acord că sistemul de sănătate trebuie eficientizat, dar trebuie şi finanțat corespunzător. Măsurile care vizează sănătatea trebuie discutate într-un mod constructiv, ținând cont şi de perspectiva şi expertiza reprezentanților medicilor", a subliniat prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru colaborare cu autorităţile, în vederea construirii unui sistem medical funcțional, echitabil şi capabil să răspundă nevoilor reale ale pacienţilor şi ale medicilor deopotrivă.