Avertisment dur privind viitorul medicinei din prespital: fără bani, fără medici

Medicina din prespital are nevoie de finanțare corectă și de politici care să susţină medicii si accesul pacienților la servicii medicale!
Colegiul Medicilor din România atrage atenţia asupra situației cu care se confruntă medicina din prespital şi, în ansamblu, sistemul medical românesc, subliniind necesitatea unei finanţări corecte şi sustenabile care să permită medicilor să îşi desfăşoare activitatea în condiții decente şi sigure.
,,Nu vorbim despre bonusuri, prime sau bonificații. Vorbim despre supraviețuirea profesională a medicilor, mai ales în prespital și despre dorinţa acestora de a rămâne şi a profesa în sistemul medical românesc", a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România.
Conform Legii 163/2025, prin care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au fost stabilite următoarele:
Colegiul Medicilor din România mai subliniază că subfinanțarea cronică a sănătății a avut în trecut consecinţe grave, printre care exodul masiv al medicilor care profesau în România. Deși, în ultimii ani, acest fenomen s-a mai temperat, riscul reluării lui rămâne major în lipsa unor măsuri concrete. Majoritatea ţărilor caută medici, iar România nu îşi mai permite să mai piardă medici.
Colegiul Medicilor din România face un apel către autoritățile guvernamentale pentru:
„Suntem total de acord că sistemul de sănătate trebuie eficientizat, dar trebuie şi finanțat corespunzător. Măsurile care vizează sănătatea trebuie discutate într-un mod constructiv, ținând cont şi de perspectiva şi expertiza reprezentanților medicilor", a subliniat prof. univ. dr. Cătălina Poiană.
Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru colaborare cu autorităţile, în vederea construirii unui sistem medical funcțional, echitabil şi capabil să răspundă nevoilor reale ale pacienţilor şi ale medicilor deopotrivă.
de Val Vâlcu