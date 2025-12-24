€ 5.0890
DCNews Stiri Horațiu Potra rămâne în spatele gratiilor de sărbători
Data actualizării: 13:16 24 Dec 2025 | Data publicării: 13:06 24 Dec 2025

Horațiu Potra rămâne în spatele gratiilor de sărbători
Autor: Alexandra Curtache

mercenarul Horațiu Potra Mercenarul Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri că Horațiu Potra, fiul și nepotul său nu părăsesc arestul preventiv de Crăciun, după ce au cerut o măsură mai blândă.

Update: Fostul mercenar Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul său, va rămâne în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile, după decizia luată miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție. Cei trei vor putea solicita din nou eliberarea abia la sfârșitul lunii ianuarie.

Horațiu Potra își dorea să meargă acasă de Crăciun

Horațiu Potra și nepotul său au fost scoși din arest și duși, miercuri dimineață, la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a fost analizată solicitarea lor de înlocuire a arestului preventiv. Alături de fiul său, Potra a cerut fie arest la domiciliu, fie cercetarea în stare de libertate, potrivit Digi24.

Decizia instanței este așteptată în cursul zilei și ar putea stabili dacă cei trei vor petrece sărbătorile de iarnă în libertate sau vor rămâne după gratii.

Procurorii: „Sunt un pericol public”

Procurorii se opun ferm oricărei măsuri mai blânde. Aceștia susțin că Horațiu Potra, fiul și nepotul său reprezintă un pericol public și că lăsarea lor în libertate ar putea afecta ordinea și siguranța publică.

Anchetatorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile, argumentând gravitatea faptelor și riscul pe care l-ar implica punerea lor în libertate.

Citește și: Călin Georgescu, față în față cu Horațiu Porta, în sala de judecată, după extrădarea din Dubai a șefului mercenarilor

Acuzații grave: planuri de destabilizare a Capitalei

Potrivit procurorilor, cei trei au fost prinși în momentul în care se îndreptau spre București, unde ar fi intenționat să creeze haos și să destabilizeze Capitala, în contextul tensionat apărut după anularea alegerilor prezidențiale.

Inițial, aceștia au fost reținuți, apoi eliberați, perioadă în care au părăsit teritoriul României.

Extrădați din Dubai, în arest din noiembrie

Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost extrădați din Dubai pe 21 noiembrie și, de atunci, se află în arest preventiv. Instanța urmează să decidă dacă măsura va fi menținută sau dacă aceștia vor beneficia de o formă de libertate înainte de Crăciun.

Hotărârea Înaltei Curți este definitivă și va avea un impact major asupra cursului anchetei.

horatiu potra
