Jocurile de pe Steam și Valve, indisponibile de Crăciun. Gamerii sunt in delir

Începând cu ora 13:00 ET, pe 24 decembrie, Steam a suferit o întrerupere care a afectat capacitatea utilizatorilor de a accesa magazinul de jocuri și de a juca jocuri online. Valve nu a recunoscut public întreruperea, dar pagina neoficială Steam Status a SteamDB a raportat că Steam Store, Steam Community și Steam Web API erau toate offline.

DownDetector a primit peste 6.000 de rapoarte de întrerupere în jurul orei 13:15 ET, iar Steam era inaccesibil și din aplicațiile mobile Valve. Întreruperea pare să fi afectat și API-urile pentru jocurile online Valve, precum Team Fortress 2, Dota 2 și Counterstrike 2.

Gamerii fac haz de necaz

De asemenea, pe Reddit, comunitatea jocului ARC Raiders, considerat de mulți drept un posibil „joc al anului 2025”, a transformat frustrarea în umor.

Un utilizator a glumit că: „Poate Embark a oprit serverele, ca să putem petrece Crăciunul împreună cu familiile noastre. Mă gândeam că poate au oprit serverele pentru că vor să petrecem mai mult timp cu familiile și prietenii noștri, pentru că jocul ne-a captivat tot timpul și nu am avut timp să ieșim afară... Oricum, Crăciun fericit tuturor <3”

Altă persoană nu a făcut față întreruperii: „Tocmai mi-am distrus computerul în fața întregii familii din cauza întreruperii serverului. Soția mea a luat copiii care plângeau și a spus că vor petrece săptămâna la un hotel. Acest joc mi-a distrus viața și Crăciunul. Nu mai pot suporta asta. La revedere, Raiders. Nu mai sunt fan”.

Un altul i-a comentat: „Pot să-ți iau eu computerul? Caut niște baterii”

Platformele și-au revenit parțial

În jurul orei 16:00 ET, Steam a început să-și revină, iar la ora 18:00 ET, platforma își revenise în mare parte, clienții principali de PC, mobil și Mac fiind în general complet funcționali, dar ocazional apărând erori. Există încă părți ale serviciului care sunt extrem de lente și, potrivit SteamDB, multe dintre jocurile online ale Valve sunt nefuncționale sau funcționează doar parțial. La verificarea efectuată la ora 4:00 dimineața, pe 25 decembrie, toate serviciile păreau să fi fost restabilite. API-ul web Steam, magazinul și comunitatea funcționează normal, iar toate jocurile rulează ca de obicei.

Citește și: În ce țări este "interzis" Crăciunul și din ce motive

Ultima întrerupere majoră a Steam a avut loc în octombrie, când magazinul și serviciile online au fost indisponibile timp de o oră. La începutul lunii septembrie, lansarea Hollow Knight: Silksong a blocat temporar Steam, Xbox Store și eShop-ul Nintendo, din cauza numărului mare de persoane care au încercat să descarce jocul în același timp.