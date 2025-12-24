€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Un brad plin de lumânări aprinse a ajuns viral pe internet. DSU avertizează populația să aibă grijă
Data actualizării: 10:24 24 Dec 2025 | Data publicării: 10:21 24 Dec 2025

Un brad plin de lumânări aprinse a ajuns viral pe internet. DSU avertizează populația să aibă grijă
Autor: Alexandra Curtache

lumanari sursa foto: pexels-marta-nogueira- / lumânări
 

Lumânările aduc o atmosferă caldă, dar pot deveni rapid un pericol dacă nu sunt folosite corect avertizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.

„Asiguraţi-vă că amplasaţi lumânările aprinse doar pe suprafeţe stabile şi necombustibile, la distanţă de draperii, perdele sau orice material inflamabil. Nu lăsaţi niciodată lumânările aprinse nesupravegheate, chiar şi pentru câteva momente. Stingeţi-le întotdeauna când părăsiţi încăperea sau mergeţi la culcare. Prevenţia salvează vieţi!, este mesajul autorităţilor.

DSU vine cu o serie de sfaturi pentru populaţie în această perioadă de sărbători:

  • amplasaţi lumânările aprinse, în poziţie verticală, numai în suporturi special concepute (sfeşnice), care sunt stabile, grele şi realizate din materiale incombustibile (metal, ceramică, sticlă);
  • nu aşezaţi lumânările în locuri greu accesibile, unde flacăra ar putea ajunge la obiecte inflamabile;
  • aşezaţi lumânările la distanţă de siguranţă de orice material combustibil, evitaţi amplasarea lor lângă perdele, draperii, cărţi, decoraţiuni din hârtie sau ţesături;
  • asiguraţi-vă că lumânările sunt amplasate pe o suprafaţă perfect plană şi stabilă, rezistentă la căldură, pentru a preveni răsturnarea lor accidentală;
  • nu lăsaţi lumânările aprinse nesupravegheate nici măcar pentru câteva momente şi stingeţi-le întotdeauna când părăsiţi încăperea sau când mergeţi la culcare;
  • plasaţi lumânările în locuri în care nu pot fi răsturnate de copii, animale de companie sau curenţi de aer. 

Citește și: Târguri de Crăciun și concerte în București. Program sărbători 2025

Imagini virale cu un brad plin de lumânări aprinse

În Elveția, unele biserici încă păstrează vie o tradiție de Crăciun veche de secole. Acestea aprind lumânări adevărate în bradul de Crăciun. În loc de lumini electrice, flăcări reale pâlpâie pe ramuri, conferind întregului spațiu o strălucire caldă, de altădată, care pare desprinsă din istorie.

Este o practică înrădăcinată în cultura lor și ceremonial, păstrată cu grijă pentru ca ritualul să rămână în siguranță. Totuși, deși elvețienii conservă o tradiție frumoasă. care a început cu mult înainte de apariția decorațiunilor moderne, este și una foarte periculoasă și nu trebuie încercată „acasă”. Vezi clipul AICI.

Foto: Instagram

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DSU
lumanari
brad
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ce îi răspunzi copilului când te întreabă dacă există Moș Crăciun? Cel mai bun răspuns
Publicat acum 17 minute
Un brad plin de lumânări aprinse a ajuns viral pe internet. DSU avertizează populația să aibă grijă
Publicat acum 23 minute
Karol Nawrocki, apariție inedită alături de fiul său, Antoni, în Ajunul Crăciunului / video
Publicat acum 36 minute
Reacția Franței, după ce Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA
Publicat acum 59 minute
„Doamna cu porumbeii” din filmul „Singur acasă” a făcut o mărturisire tragică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Dec 2025
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat acum 12 ore si 32 minute
”Contactul cu avionul a fost pierdut”. Ministrul de Interne turc, anunț tulburător: Decolase, în această seară, din Ankara
Publicat acum 19 ore si 31 minute
Bombă pentru #rezist și afirmațiile răspândite pe practica greșită pe prescripție
Publicat acum 14 ore si 19 minute
Prefectul și subprefectul de Olt, audiați acum la Parchetul Militar, investigați de procurorul Pârlog. Ar fi tras 60 de gloanțe
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close