Un brad plin de lumânări aprinse a ajuns viral pe internet. DSU avertizează populația să aibă grijă

Lumânările aduc o atmosferă caldă, dar pot deveni rapid un pericol dacă nu sunt folosite corect avertizează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul sărbătorilor de iarnă.
„Asiguraţi-vă că amplasaţi lumânările aprinse doar pe suprafeţe stabile şi necombustibile, la distanţă de draperii, perdele sau orice material inflamabil. Nu lăsaţi niciodată lumânările aprinse nesupravegheate, chiar şi pentru câteva momente. Stingeţi-le întotdeauna când părăsiţi încăperea sau mergeţi la culcare. Prevenţia salvează vieţi!, este mesajul autorităţilor.
DSU vine cu o serie de sfaturi pentru populaţie în această perioadă de sărbători:
În Elveția, unele biserici încă păstrează vie o tradiție de Crăciun veche de secole. Acestea aprind lumânări adevărate în bradul de Crăciun. În loc de lumini electrice, flăcări reale pâlpâie pe ramuri, conferind întregului spațiu o strălucire caldă, de altădată, care pare desprinsă din istorie.
Este o practică înrădăcinată în cultura lor și ceremonial, păstrată cu grijă pentru ca ritualul să rămână în siguranță. Totuși, deși elvețienii conservă o tradiție frumoasă. care a început cu mult înainte de apariția decorațiunilor moderne, este și una foarte periculoasă și nu trebuie încercată „acasă”. Vezi clipul AICI.
de Val Vâlcu