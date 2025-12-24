Un brad plin de lumânări aprinse a ajuns viral pe internet. DSU avertizează populația să aibă grijă

„Asiguraţi-vă că amplasaţi lumânările aprinse doar pe suprafeţe stabile şi necombustibile, la distanţă de draperii, perdele sau orice material inflamabil. Nu lăsaţi niciodată lumânările aprinse nesupravegheate, chiar şi pentru câteva momente. Stingeţi-le întotdeauna când părăsiţi încăperea sau mergeţi la culcare. Prevenţia salvează vieţi!, este mesajul autorităţilor.

DSU vine cu o serie de sfaturi pentru populaţie în această perioadă de sărbători:

amplasaţi lumânările aprinse, în poziţie verticală, numai în suporturi special concepute (sfeşnice), care sunt stabile, grele şi realizate din materiale incombustibile (metal, ceramică, sticlă);

nu aşezaţi lumânările în locuri greu accesibile, unde flacăra ar putea ajunge la obiecte inflamabile;

aşezaţi lumânările la distanţă de siguranţă de orice material combustibil, evitaţi amplasarea lor lângă perdele, draperii, cărţi, decoraţiuni din hârtie sau ţesături;

asiguraţi-vă că lumânările sunt amplasate pe o suprafaţă perfect plană şi stabilă, rezistentă la căldură, pentru a preveni răsturnarea lor accidentală;

nu lăsaţi lumânările aprinse nesupravegheate nici măcar pentru câteva momente şi stingeţi-le întotdeauna când părăsiţi încăperea sau când mergeţi la culcare;

plasaţi lumânările în locuri în care nu pot fi răsturnate de copii, animale de companie sau curenţi de aer.

Imagini virale cu un brad plin de lumânări aprinse

În Elveția, unele biserici încă păstrează vie o tradiție de Crăciun veche de secole. Acestea aprind lumânări adevărate în bradul de Crăciun. În loc de lumini electrice, flăcări reale pâlpâie pe ramuri, conferind întregului spațiu o strălucire caldă, de altădată, care pare desprinsă din istorie.

Este o practică înrădăcinată în cultura lor și ceremonial, păstrată cu grijă pentru ca ritualul să rămână în siguranță. Totuși, deși elvețienii conservă o tradiție frumoasă. care a început cu mult înainte de apariția decorațiunilor moderne, este și una foarte periculoasă și nu trebuie încercată „acasă”. Vezi clipul AICI.