Vrei să-ți cumperi apartament în 2026? Adrian Negrescu explică ce se va întâmpla cu piața imobiliară

Analistul a explicat că piața imobiliară din România va continua să crească pe fondul migrației populației către marile orașe și al cererii ridicate de locuințe.

"2026 va fi anul oportunităților, inclusiv pe zona imobiliară, pentru că probabil mulți dintre dezvoltatori vor începe să scoată la vânzare apartamente, la promoție, în tentativa de a vinde ceva într-un an în care prețurile imobiliarelor vor continua să crească. Asta nu înseamnă că nu vor exista și oportunități, din contră. Mai ales în zona marilor lanțuri de apartamente, a complexelor gigant, peste 200-300 de apartamente, veți vedea promoții periodice făcute de dezvoltatori în tentativa de a vinde ceva.

De ce nu vor scădea prețurile pe piața imobiliară

Pe de altă parte, per ansamblu, piața va continua să crească și vă spun acest lucru pentru că noi asistăm la un fenomen de enclavizare economică. Românii pleacă din mediul rural, din localitățile mici, spre marile orașe, în căutarea unui loc de muncă mai bun, a unor condiții mai bune de viață, și pun presiune, bineînțeles, pe cerere pe piața imobiliară. Astfel că scăderi de preț nu vom vedea decât din prisma campaniilor promoționale făcute de dezvoltatori, menite să atragă clienții, și nu neapărat din prisma costurilor mai mici sau a altor resorturi care să țină de o scădere generalizată de prețuri", a spus Adrian Negrescu.

În acest context, anul 2026 ar putea deveni un moment favorabil pentru achiziția unei locuințe, mai ales dacă inflația va scădea și Banca Națională va începe relaxarea politicii monetare.

"Să nu ne facem iluzii, piața imobiliară din România este încă una ieftină în raport cu ceea ce se întâmplă în regiune, inclusiv la Polonia, la Ungaria, la Cehia și Slovacia, așa că în condițiile în care nivelul de trai crește în România per ansamblu, să ne așteptăm ca și în anii următori piața să crească. E o oportunitate în 2026 să-ți cumperi o casă, mai ales că probabil din a doua parte a anului și Banca Națională va da semnalul ieftinirii creditelor, dacă și numai dacă inflația va începe să coboare. Altfel spus, vom vedea o scădere de dobândă de politică monetară care va influența probabil și dobânzile la care împrumută băncile populația.

Atunci când îți cumpere o casă, nu contează neapărat momentul, contează oportunitatea. Altfel spus, nu-ți cumpăra o casă doar pentru că este ieftină, gândește-te dacă este într-un loc optim, adică ai în jur utilități, ai școală, ai grădiniță, ai magazine, ai rețea de transport, să îți cumperi o casă în câmp doar pe ideea că este ieftină este o mare greșeală. Tot timpul când cumpărăm o locuință trebuie să ne gândim la potențialul de revânzare care este esențial atunci când facem astfel de achiziții imobiliare.

Explozie a pieței chiriilor. Cum se schimbă piața imobiliară

Cred că probabil în 2026 vom vedea o creștere spectaculoasă a pieței de închiriere de apartamente în România, în condițiile în care mulți dintre români nu-și vor permite să-și ia un credit, motiv pentru care vor sta cu o chirie. Au intrat deja destul de multe fonduri de investiții în piață care cumpără lanțuri de apartamente și le scot la închiriere. Cred că viitorul, în orizontul următorilor 5-7 ani, probabil marea majoritate a locuințelor pe care le vom vedea pe piață vor fi cu închiriere. Un fenomen pe care îl vedem ca fiind absolut normal în Europa Occidentală, a explicat Adrian Negrescu.