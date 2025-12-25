€ 5.0890
DCNews Stiri 23.000 de români sunt la datorie în minivacanța Crăciun
Data publicării: 10:10 25 Dec 2025

23.000 de români sunt la datorie în minivacanța Crăciun
Autor: Ioan-Radu Gava

jandarmi_52590400 Foto: Jandarmeria Română
 

Aproximativ 23.000 de angajaţi ai Ministerului de Interne se află la datorie în minivacanţa de Crăciun

Aproximativ 23.000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne - poliţişti, jandarmi, pompieri, salvatori SMURD şi poliţişti de frontieră - sunt la datorie, zilnic, în minivacanţa de Crăciun, scrie Agerpres.

"În această perioadă, aproximativ 23.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi colegi de la celelalte structuri ale MAI vor fi prezenţi în comunităţi, în stradă, în zonele aglomerate şi în apropierea lăcaşurilor de cult, pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale şi intervenţia rapidă în situaţii de urgenţă. Activitatea cadrelor MAI se desfăşoară cu prioritate în sprijinul cetăţenilor, cu accent pe prevenţie şi dialog", a precizat, înaintea sărbătorilor, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dajbog.

Zilnic, în medie 2.000 de poliţişti rutieri au în atenţie drumurile care se aglomerează de obicei în astfel de perioade, pentru a fluidiza circulaţia şi pentru a oferi sprijin conducătorilor auto.

"Pe drumurile cu risc crescut de producere a unor accidente, poliţiştii vor acţiona cu aproximativ 400 de aparate radar pentru depistarea şoferilor care reprezintă un pericol pentru toţi participanţii la trafic. Pentru a ajunge cu bine la destinaţie, încurajăm şoferii să respecte normele rutiere, să pornească în călătorie doar după ce s-au informat cu privire la starea vremii şi a drumurilor, să îşi echipeze corespunzător autovehiculele şi să manifeste prudenţă în trafic", a transmis Dajbog.

CITEȘTE ȘI               -               Ambasadorul britanic, Giles Portman, a colindat românește / video

Materialele pirotehnice, în vizorul autorităților

Ea a menţionat că poliţiştii vor continua în aceste zile acţiunile pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale de comerţ cu articole pirotehnice periculoase.

"Începând cu sfârşitul lunii septembrie au fost confiscate aproximativ 70 de tone de articole pirotehnice deţinute ilegal şi care urmau să fie comercializate cu încălcarea legislaţiei. Totodată, au fost întocmite peste 600 de dosare penale. Pentru prevenirea evenimentelor negative soldate cu răniri de persoane, incendii şi distrugeri de bunuri, legislaţia a fost modificată, fiind interzisă utilizarea petardelor, pocnitorilor şi bateriilor de artificii de către persoanele fizice, indiferent de vârstă", a evidenţiat purtătorul de cuvânt al MAI.

La cele aproximativ 10.000 de evenimente publice organizate în această perioadă, la care ar putea participa aproape un milion de persoane, poliţiştii şi jandarmii sunt mobilizaţi pentru prevenirea faptelor care ar putea afecta siguranţa cetăţenilor.

"În sprijinul cetăţenilor care petrec minivacanţa la munte, zilnic sunt pregătiţi să intervină aproximativ 170 de jandarmi montani. Recomandăm turiştilor să meargă doar pe trasee deschise pe timp se iarnă, să se echipeze corespunzător şi să ţină cont de starea vremii înainte de a se urca pe munte", a mai transmis Monica Dajbog. 

mai
craciun
materiale pirotehnice
