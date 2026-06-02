DCNews Politica Demisie de la vârful PSD. Primarul care renunță la cele două funcţii pe care le ocupa în cadrul partidului

Demisie de la vârful PSD. Primarul care renunță la cele două funcţii pe care le ocupa în cadrul partidului

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 02 Iun 2026
imagine cu un politician Foto: Agerpres
Un primar a demisionat din funcţiile deţinute în PSD.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, şi-a anunţat, marţi, demisia din cele două funcţii pe care le ocupa în cadrul Partidului Social Democrat (PSD), transmite Agerpres. Acesta era preşedinte al organizaţiei municipale şi prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene.

Edilul şi-a motivat gestul prin faptul că o parte dintre consilierii municipali ai PSD au votat împotriva unor proiecte iniţiate de el.

"Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcţii de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD şi de prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD. În ultimele două şedinţe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte iniţiate de mine, ca primar. Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-aţi ales ca primar şi m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund aşteptărilor şi intereselor dumneavoastră", a transmis marţi, pe Facebook, Constantin Toma.

Constantin Toma: Regret pasul pe care l-am făcut

Constantin Toma consideră că atitudinea conducerii de la Buzău şi a consilierilor locali PSD este legată de criticile lansate de el faţă de politica dusă de conducerea centrală a PSD.

"Am preluat Primăria într-o situaţie foarte grea şi, împreună cu echipa pe care am construit-o, am reuşit să obţinem rezultate bune, cu ecouri atât prin ţară dar şi peste hotare. Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD şi a unei părţi importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat. Regret pasul pe care l-am făcut, în condiţiile în care Organizaţia Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel naţional, iar, sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obţinut majoritatea PSD în Consiliul Local.

În acelaşi timp, rezultatele obţinute în plan administrativ au făcut să mă alegeţi ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%. Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău şi a consilierilor locali PSD, este legată de critica mea faţă de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus ţara într-o situaţie foarte dificilă! Dragi buzoieni, vă mulţumesc pentru încredere şi susţinere şi vă asigur că voi continua să muncesc pentru un oraş mai bun şi mai frumos", a mai precizat Constantin Toma.

