Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa

Constantin Toma, primarul din Buzău, consideră că decizia PSD de înlăturare a premierului Ilie Bolojan din funcție este una „foarte proastă”, iar Partidul Social Democrat „joacă prost” în momentul în care Sorin Grindeanu și echipa de la București au decis să „încurce tot”, potrivit Euronews.

Prezent la emisiunea „Vocile care contează”, Constantin Toma a precizat că social-democrații și-ar dori doar să-l „dea jos pe Ilie Bolojan” și nu să ajungă în Opoziție.

„Am fost la Brăila la una dintre întâlnirile regionale. Când s-a pus întrebarea foarte clar: Vrem să ieșim de la guvernare sau nu? Decizia a fost clară, până la urmă, din cuvântul colegilor mei: Nu dorim să ieșim de la guvernare. Nu vrem să ajungem în Opoziție, ci doar să-l dăm jos pe Bolojan”, a declarat Constantin Toma, la Euronews România.

O decizie „foarte proastă”

Potrivit primarului din Buzău, decizia conducerii PSD de a vota pentru retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan este una „foarte proastă”.

„Este o decizie foarte proastă”, iar la acea întâlnire de la Brăila, domnul Tudose, fost prim-ministru a pus o întrebare foarte clară: „oameni buni, nu e problemă de partid, de PSD, e o problemă de țară. Ce facem cu țara?”

Vreau să vă spun că s-a făcut o liniște mortală și a fost foarte complicat să se mai reia (...) că suntem împotriva lui Bolojan, că el e omul negru din România”, a spus Constantin Toma.

Primarul din Buzău a mai precizat că Sorin Grindeanu nu mai poate să dea înapoi, iar decizia luată „cu capul în gard“ și partidul riscă să ajungă „foarte jos“.

„Nu mai există cale de întoarcere. Deci s-a vehiculat atât această ieșire de la guvernare. Bolojan jos, dată seama, umblă prin toată țara, nu mai poți face nicio schimbare. Deci nu mai e, cum să. Grindeanu nu mai poate să se dea înapoi. Și cu Claudiu Manda și cu cei care sunt acolo nu mai au cum să dea înapoi. Au luat această decizie cu capul în gard și asta e viața, ce să facem?

Mergem înainte, se duce, știți, la turmele alea de oi se duce berbecul, se aruncă râpă și se aruncă toată turma după el. În situația asta este PSD-ul acum. Deci riscăm și spun pentru colegii mei acum riscăm să ajungem, cum să spun, foarte jos, mult mai jos decât atât, iar aurul, ce s-a spus și adineauri, vrea să desființeze pe ăla care-i pe locul doi, adică PSD-ul“, a mai spus Constantin Toma.

„Mergem într-o direcție greșită“

„Creem o criză politică alături de celelalte crize și nu este cazul. Nu putem să continuăm așa! Mergem într-o direcție greșită, pentru că PSD-ul joacă prost. Ești într-o coaliție. Am continuat de opt luni, 10 luni de zile nu suntem în stare să luăm acea decizie, să reducem cheltuielile doar cu 10% cheltuielile bugetare și ne întrebăm pe urmă de ce, de ce merge România prost?

Merge prost pentru că nu s-au luat decizii și Sorin Grindeanu și echipa de la București au luat decizia să încurce tot și nu se poate lua nicio decizie. Nu este corect acest lucru”, a mai spus primarul Buzăului.

Constantin Toma a amintit că prin acordul politic, partidele din coaliție s-au angajat inițial să reducă cheltuielile de funcționare a statului român cu 20%.

„Ajungi până la urmă la 10% și nici acest lucru nu se întâmplă”, a avertizat el.

Mai mult decât atât, Constantin Toma a afirmat că ar fi posibilă o alianță PSD-AUR, chiar dacă Sorin Grindeanu ar fi fost avertizat la Bruxelles să nu se asocieze cu partidul condus de George Simion.

„Este posibil. O parte și-ar dori asta pentru că inclusiv când s-a luat decizia în PSD să votăm cum ne duce conștiința - eu am ieșit atunci și am spus că între democrație și fascism aleg democrația. L-am susținut pe Nicușor Dan. A ieșit cu 62% la Buzău și nu se aștepta nimeni.

Nu cred că această soluție ne-ar ajuta. De altfel, Sorin Grindeanu s-a întors cam cu coada între picioare de la Bruxelles, când s-a întâlnit cu Roberta Metsola și cu Antonio Costa. I s-a spus clar că nu facă nicio alianță cu AUR. Văd că AUR-ul nu vrea să facă alianță cu PSD, ci doar alegeri anticipate. PSD este într-o capcană acum și riscă să nu aibă cu cine.

Cine va vota căderea lui Bolojan dacă AUR nu votează? Cu cine face majoritatea PSD ca să-l dea jos pe Bolojan?”, a mai spus Constantin Toma.