Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Data publicării: 14:00 16 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

Guvernul României. Foto: gov.ro

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a fost întrebată care a fost atmosfera la ședința de guvern înaintea posibilei ieșiri a PSD din coaliție.

În cadrul conferinței de presă după ședința de Guvern, o jurnalistă a întrebat-o pe Oana Gheorghiu și pe Ioana Ene Dogioiu care a fost atmosfera în ședința de Guvern de astăzi, având în vedere că Partidul Social Democrat s-ar putea retrage din actualul executiv după votul de duminică.

„Este ultima ședință. Luni ne așteptăm ca PSD să anunțe retragerea sprjinului pentru Ilie Bolojan. Care a fost atmosfera între partidele de la guvernare în această ședință de Guvern?“, a întrebat o jurnalistă.

„A fost o atmosferă ca oricare alta. Oamenii se comportă civilizat, vorbesc, fac glume uneori și nu am simțit nicio diferență“, a răspuns Oana Gheorghiu.

„Ce fel de glume?“, a insistat jurnalista.

„Glumele pe care și le fac oamenii când se întâlnesc“, a replicat Oana Gheorghiu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a intervenit: „O atmosferă cordială. Asta vă pot confirma. Absolut cordială. Dacă vă așteptați la altceva, să știți că nu s-a întâmplat. A fost o atmosferă absolut cordială, o ședință de guvern obișnuită. Da, chiar da!“

Ea a adăugat că nu are „niciun fel de informație despre o posibilă discuție între Ilie Bolojan și Nicușor Dan“ și nu o poate confirma.

„Nu am informații despre această presupuse întâlnire dintre președinte și premier“, a mai zis Ioana Ene Dogioiu.

