Culisele tensiunilor dintre Grindeanu și Bolojan înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. Chirieac: Să nu mai „piu piu“ nimic despre USR? E o minune!

Pe data de 20 aprilie, Partidul Social Democrat va decide, într-o consultare internă, dacă rămâne sau nu în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Rezultatul este unul previzibil și cel mai probabil, social-democrații vor părăsi actualul executiv. Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune B1 TV, Bogdan Chirieac a precizat că nu există „emoții în privința rezultatului“, iar PSD va spune că nu mai vrea cu Ilie Bolojan. După aceea, atenționează analistul politic, „România va intra într-o groapă economică“.

„Să ne înțelegem bine, domnul Ilie Bolojan nu trebuia să fie premier al României, deoarece nu are cunoștințe economice. Lucrul ăsta s-a văzut. De nouă luni, de când este premier, tot ce a reușit a fost să bage România în recesiune. Nu a reușit nicio reformă, nu a reușit o reducere a cheltuielilor decât în sensul în care a tăiat din investiții și nu a reușit reforma administrației, cea atât de mult dorită.

A fost tot timpul o luptă pentru imagine, de a-și face imaginea de om intransigent, necorupt, hotărât șamd, imagine care a reușit“, a precizat analistul politic.

CITEȘTE ȘI - Guvern minoritar susţinut de AUR din Parlament? Asul din mâneca lui Bolojan, dacă PSD iese de la guvernare

Cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă va demisiona

Totuși, votul din PSD și ieșirea partidului de la guvernare l-ar putea face pe Ilie Bolojan un erou, potrivit lui Bogdan Chirieac, iar guvernul minoritar va continua să funcționeze cel puțin 45 de zile după divorțul de PSD.

„Problema este că după un mandat dezastruos, PSD reușește performanța să-l facă erou (n.r. pe Ilie Bolojan). Asta reușește PSD în acest moment, mulțumită domnului Sorin Grindeanu. Domnul Bolojan a anunțat că nu va pleca elegant, în sensul că va demisiona după ce PSD se retrage din Guvern, iar Nicușor Dan va numi o altă personalitate“, a spus Bogdan Chirieac, sugerând numele lui Cătălin Predoiu.

„Este românul cu cele mai bune relații în Occident. Și în Bruxelles, și în Washington“, a precizat analistul politic despre Predoiu. Dacă ar ajunge premier, acesta s-ar putea consulta cu „Banca Națională a României și cu personalități care știu cu ce se mănâncă economia, urmând un an și jumătate în care țara își va reveni“.

CITEȘTE ȘI - Coaliția se joacă până în ultima clipă. Kelemen Hunor: Trebuie să meargă înainte. Totul e posibil!

Acest scenariu este însă puțin probabil, deoarece „domnul Bolojan a anunțat că rămâne cu un guvern minoritar, ceea ce înseamnă că 45 de zile, cel puțin, la putere“.

„În acest timp, băncile nu ne mai împrumută, noi fiind total dependenți de împrumuturile băncilor, ratingul României se prăbușește, iar investițiile și așa se desfășoară greu. Cine vine într-o țară unde impozitele sunt 16% cu 16%, când Bulgaria are 10% cu 5% și e și în zona euro? În plus administrația e blocată de mai bine de doi ani, că au fost alegerile din 2024, alegerile din 2025, iar acum administrația se teme de concediere și abia mai mișcă o hârtie pe zi“, a explicat Bogdan Chirieac la emisiunea TALK B1, moderată de jurnalistul Alex Vlădescu.

CITEȘTE ȘI - Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“

PSD, umăr la umăr cu PNL și USR în sondaje

Partidul Social Democrat a căzut într-o capcană din care nu mai poate ieși, în afară de faptul că scorul din sondaje e comparabil cu cel al USR și al PNL, de neconceput pentru PSD în urmă cu câțiva ani.

„Domnul președinte Dan nu îl iubește pe Ilie Bolojan, dar nu vrea să-l schimbe acum, după dezastrul pe care l-a făcut. PSD s-a băgat la mijloc în acest sendviș și va trage toate ponoasele. Dincolo de conducerea lui Sorin Grindeanu, PSD e un partid mare, ca și PNL. În ultimul sondaj nu mai este cel mai mare, dacă a ajuns la același nivel cu PNL și îi sufla-n ceafă USR, dar e un partid de stânga, puternic. Dacă pică PSD, vin extremiștii de stânga în locul lui. Spațiul nu va fi lăsat liber. Sper ca domnul Nicușor Dan să vină cu o soluție matematică astfel încât să scoată România din această situație. Eu personal nu o văd, să știți“, a mai precizat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Sondaj Sociopol: AUR, partidul de pe primul loc dacă duminică ar fi alegeri. Pe locul doi, la egalitate, două partide

Bogdan Chirieac: Ministrul care face ceea ce trebuie să facă un om politic

Analistul politic a comentat și datele ultimului sondaj INSCOP Research, în care AUR se menține pe locul 1, cu 38,8%, PNL ocupă poziția a doua, cu 16,9%, PSD completează podiumul cu 16,6%, iar USR se află pe locul 4, cu 14,4%.

„Știți bine cum e cu sondajele în România. După ultimele experiențe avem un gust destul de amar. Dar calitativ, le putem analiza. Cred că AUR e pe primul loc. Că a scăzut 2-4 procente, la fel de bine le poate recupera. PSD e în degringoladă. Într-un alt sondaj, USR îi sufla în ceafă, în cel de la INSCOP e aproape la egalitate cu PNL, care, de asemenea, nu are nimic de laudă, decât dezastrul lăsat în urmă de domnul Bolojan.

USR comunică foarte bine. Tot timpul, pe rețelele sociale, USR este foarte prezent. Doamna Diana Buzoianu își face o campanie foarte bună, comunică foarte bine, a fost și la DC News la interviu și a comunicat foarte bine. Face ceea ce trebuie să facă un om politic“, a precizat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - Chirieac, pe înțelesul tuturor: România e ca un avion în vrie. Dacă faci o manevră bruscă și schimbi pilotul Bolojan, nu mai poți evita prăbușirea



„În orice caz, faptul că USR tropăie alături de principalele două mari partide ale țării, PSD și PNL, arată ceva“, a mai punctat acesta.

Bogdan Chirieac a reamintit de faptul că „PSD a renunțat la pretenția ca USR să iasă de la guvernare și dorește acum doar plecarea lui Ilie Bolojan“, la care de asemenea „ar putea renunța după intervenția lui Nicușor Dan“.

„Să nu mai „piu piu“ nimic despre USR? E o minune! Cred că se datorează Săptămânii Luminate în care ne aflăm acum, altfel nu-mi explic“, a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac, în intervenția la B1 TV.