DCNews Politica Guvern minoritar susţinut de AUR din Parlament? Asul din mâneca lui Bolojan, dacă PSD iese de la guvernare
Data actualizării: 16:18 11 Apr 2026 | Data publicării: 15:57 11 Apr 2026

Guvern minoritar susţinut de AUR din Parlament? Asul din mâneca lui Bolojan, dacă PSD iese de la guvernare
Autor: Florin Răvdan

guvernul-romaniei--- Guvernul României. Foto: gov.ro

Se conturează o alianţă PNL, USR, AUR în Parlamentul României, spun surse politice, conform România TV. Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit pe acest subiect în emisiunea moderată de Dragoş Bistriceanu şi a spus ce s-ar putea întâmpla la Palatul Victoria dacă PSD va decide să îşi retragă miniştrii din Guvernul Bolojan. 

Amintim că o decizie finală ar urma să fie luată după data de 20 aprilie, când se va încheia consultarea filialelor PSD din ţară cu privire la ieşirea de la guvernare. 

Am putea avea, astfel, un Guvern minoritar PNL-USR, susţinut din Parlament de AUR? Iată ce spune Bogdan Chirieac. 

"Da, se poate întâmpla şi lucrul acesta. Din declaraţiile făcute până acum, domnul Bolojan nu va părăsi cu uşurinţă funcţia de premier. AUR cred că va sprijini din Parlament un guvern minoritar. Sigur, pe discuţii, pe negocieri, s-ar putea ca AUR să primească şi nişte secretari de stat în viitorul Guvern. Portofoliile PSD, dacă PSD insistă să iasă de la guvernare, vor fi împărţite între PNL şi USR", a declarat Bogdan Chirieac. 

Asul din mâneca lui Ilie Bolojan

Bogdan Chirieac a precizat şi de ce Ilie Bolojan se va lăsa foarte greu plecat de la Palatul Victoria. Totul ar fi graţie relaţiilor foarte bune pe care premierul le are la vârful Uniunii Europene. 

"Bolojan are nişte proptele foarte bine puse la Bruxelles, să ştiţi. Sigur, acest lucru se va răsfrânge asupra României, pentru că dobânzile la credite cresc, un Guvern minoritar este prin definiţie un Guvern instabil. În acelaşi timp, însă, Bolojan este foarte bine văzut în capitala Europei", a completat analistul politic. 

Nicuşor Dan a evitat un răspuns cu privire la ruperea coaliţiei 

În ultima conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan a evitat un răspuns cu privire la posibilitatea ruperii coaliţiei. 

"Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25. Au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au 5 luni pentru a absorbi banii ăștia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România și le-a stabilit", a răspuns Nicușor Dan.

"Să înțeleg, îi veți cere demisia lui Ilie Bolojan?", a întrebat apoi jurnalistul.

"Eu? În ce calitate?", a întrebat președintele.

"De președinte, ulterior, dacă vor amenința cei de la PSD cu demisia, adică cu ieșirea de la guvernare", a spus jurnalistul.

"Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Ce pot eu să spun este că există responsabilitate și că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe", a spus ulterior Nicușor Dan.

acest articol reprezintă o opinie
guvernul romaniei
ilie bolojan
aur
parlamentul romaniei
bogdan chirieac
