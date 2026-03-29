Subcategorii în Politica

DCNews Politica Chirieac, pe înțelesul tuturor: România e ca un avion în vrie. Dacă faci o manevră bruscă și schimbi pilotul Bolojan, nu mai poți evita prăbușirea
Data publicării: 14:29 29 Mar 2026

Chirieac, pe înțelesul tuturor: România e ca un avion în vrie. Dacă faci o manevră bruscă și schimbi pilotul Bolojan, nu mai poți evita prăbușirea
Autor: Darius Muresan

Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul Bogdan Chirieac a criticat Guvernul pentru situația economică gravă în care se află România, comparând țara cu un avion în vrie. Paradoxal, schimbarea pilotului în timpul unei astfel de crize e sinonimă cu prăbușirea, explică Chirieac.

Într-o intervenție la România TV, ca urmare a acuzelor venite dinspre Guvern cu privire la faptul că cei care arată cu degetul asupra politicilor guvernamentale acționează în mod populist, analistul politic Bogdan Chirieac s-a întrebat retoric dacă datele economice și recesiunea sunt „tot populism”. Chirieac afirmă că actuala Coaliție este nefuncțională, dar e sceptic că vor fi identificate soluții în acest sens. 

„Prăbușirea economică a României e tot populism? Faptul că suntem în recesiune de trei trimestre, deci de nouă luni, e tot populism? Sunt doar niște întrebări care trebuie puse. În rest avem o coaliție, într-adevăr pro-europeană, dar e clar nefuncțională și trebuie găsite soluții. În opiniea mea nu vor fi găsite”, punctează Chirieac.

Paradoxal, Bogdan Chirieac e de părere că o schimbare a premierului Ilie Bolojan ar face mai mult rău în acest moment, și a făcut o analogie cu un avion în vrie care riscă să se prăbușească dacă îi e schimbat pilotul în timpul crizei. Însă, afirmă Chirieac, după stabilizarea țării premierul Ilie Bolojan va trebui să facă un pas în spate. 

„Adevărul e că schimbarea lui Bolojan acum ar produce mai mult rău decât bine. Situația actuală a României e asemănătoare cu cea a unui avion în vrie. Dacă faci o manevră bruscă pentru a înlocui pilotul acum nu ai nicio șansă să eviți prăbușirea. Dacă România se stabilizează atunci în mod evident domnul Bolojan nu mai poate conduce această țară”, a explicat Chirieac, care a conchis că schimbarea în acest moment a premierului nu e o soluție bună.

ilie bolojan
schimbare premier
