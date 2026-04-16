DCNews Politica Este Nicușor Dan de partea lui Ilie Bolojan? ”Altă coaliție nu există” spune președintele țării
Data actualizării: 19:17 16 Apr 2026 | Data publicării: 19:13 16 Apr 2026

Este Nicușor Dan de partea lui Ilie Bolojan? ”Altă coaliție nu există” spune președintele țării
Autor: Roxana Neagu

ministri guvern bolojan Guvernul Bolojan

Președintele Nicușor Dan este de părere că aceleași partide aflate acum la guvernare trebuie să conducă țara și-n viitor, în aceeași structură a coaliției.

”Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator, într-o perioadă în care fiecare sau cei mai mulți dintre susținătorii acestor partide au emoții puternice la adresa partenerului de guvernare. Încerc să mediez această situație socială, pentru că, până la urmă, tot o coaliție între tot aceleași partide trebuie să rezulte pentru a guverna România. Alta nu există” a spus președintele Nicușor Dan, la EuropaFM, întrebat dacă este de partea premierului Ilie Bolojan, în disputa din coaliția de guvernare. 

Pe scurt, PSD decide în 20 aprilie dacă rămâne sau nu la guvernare. Tendința în partid este să continue coaliția de guvernare, dar fără Ilie Bolojan. Premierul nu este dispus să facă un pas în spate, scenariu în care PSD ar urma să-și retragă miniștrii în ședința de Guvern din 23 aprilie. Citește aici mai mult

”Dacă nu aleg o tabără, oricum ar fi, e rău”

După ce i s-a spus că trebuie să sacrifice pe cineva, pe Ilie Bolojan sau pe Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a răspuns că aceasta este varianta cea mai simplă, să fie de o parte sau de alta. ”Oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău, dar trebuie să ducem înainte țara asta, trebuie să avem un dialog”. Președintele a adăugat că-și va păstra rolul de mediator și va invita, în continuare, la calm.

”Mă uit la toate scenariile posibile, dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. În acest moment, e o dispută între două partide din coaliție. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată” a completat președintele Nicușor Dan, în sensul unei coaliții de guvernare pro-occidentale, care să ducă țara spre bine. 

”Mediez cât pot această ruptură pe care o vedem cu toții” a mai spus președintele țării. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Planul Guvernului pentru companiile de stat cu pierderi de miliarde de lei
Publicat acum 24 minute
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară
Publicat acum 37 minute
Google și Pentagonul negociază un acord secret pentru dezvoltarea AI
Publicat acum 38 minute
Amenințare cu bombă la casa fratelui Papei Leon din Chicago
Publicat acum 44 minute
Celta Vigo - Freiburg, festival de goluri în Europa League. Echipa lui Ionuț Radu, umilită / Rezultat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 14 ore si 30 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 31 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 11 ore si 42 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 13 ore si 31 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
