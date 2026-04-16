Este Nicușor Dan de partea lui Ilie Bolojan? ”Altă coaliție nu există” spune președintele țării

”Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator, într-o perioadă în care fiecare sau cei mai mulți dintre susținătorii acestor partide au emoții puternice la adresa partenerului de guvernare. Încerc să mediez această situație socială, pentru că, până la urmă, tot o coaliție între tot aceleași partide trebuie să rezulte pentru a guverna România. Alta nu există” a spus președintele Nicușor Dan, la EuropaFM, întrebat dacă este de partea premierului Ilie Bolojan, în disputa din coaliția de guvernare.

Pe scurt, PSD decide în 20 aprilie dacă rămâne sau nu la guvernare. Tendința în partid este să continue coaliția de guvernare, dar fără Ilie Bolojan. Premierul nu este dispus să facă un pas în spate, scenariu în care PSD ar urma să-și retragă miniștrii în ședința de Guvern din 23 aprilie. Citește aici mai mult

”Dacă nu aleg o tabără, oricum ar fi, e rău”

După ce i s-a spus că trebuie să sacrifice pe cineva, pe Ilie Bolojan sau pe Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a răspuns că aceasta este varianta cea mai simplă, să fie de o parte sau de alta. ”Oricum ar fi, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău, dar trebuie să ducem înainte țara asta, trebuie să avem un dialog”. Președintele a adăugat că-și va păstra rolul de mediator și va invita, în continuare, la calm.

”Mă uit la toate scenariile posibile, dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. În acest moment, e o dispută între două partide din coaliție. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată” a completat președintele Nicușor Dan, în sensul unei coaliții de guvernare pro-occidentale, care să ducă țara spre bine.

”Mediez cât pot această ruptură pe care o vedem cu toții” a mai spus președintele țării.