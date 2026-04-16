DCNews Politica Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
Data actualizării: 18:10 16 Apr 2026 | Data publicării: 18:03 16 Apr 2026

Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan nicusor dan Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

PSD ar urma să plece din Guvernul Bolojan dacă nu va face pasul în spate însuși premierul.

PSD face o consultare internă, națională, pentru a decide direcția partidului în coaliția de guvernare. Totul va culmina cu votul a 5.000 de membri, în 20 aprilie. Totuși, premierul Ilie Bolojan se pare că a primit un ultimatum să facă un pas în spate până la ședinta de Guvern din 23 aprilie. Nu-l va face, spun surse DCNews. Ilie Bolojan nu va pleca de la conducerea Guvernului.

PSD își retrage miniștrii din Guvernul Bolojan

În această situație, PSD ar avea în plan retragerea miniștrilor. Dacă Ilie Bolojan nu pleacă din funcția de premier al României, miniștrii PSD ar urma să-și depună mandatele în ședința de guvern din 23 aprilie.

Dacă se va întâmpla asta, avem precedentul din Guvernul Emil Boc, când, în 2009, PSD s-a retras din Guvern. Ce s-a întâmplat atunci? Președintele țării, Traian Băsescu, a semnat decretele de numire pentru miniștrii interimari, pentru portofoliile lăsate vacante de social-democrați. Cu acea ocazie, premierul Emil Boc anunța că Guvernul urma să se prezinte în Parlament, în decursul celor 45 de zile, puse la dispoziție prin lege, pentru a valida noii membri ai Cabinetului. Ce a făcut Emil Boc a doua zi, în 2 octombrie 2009? A decis schimbarea oamenilor PSD din teritoriu. 

Situația ”cupolă”. Ce se întâmplă dacă pică Guvernul

Ulterior, a fost demis chiar Emil Boc. Guvernul a picat prin moțiune de cenzură. Emil Boc susținea că se află într-o situație ”cupolă” prevăzută în Constituție. El spunea atunci: ”Interimatul Guvernului demis merge până la depunerea jurământului de noul Guvern în faţa preşedintelui ţării. Dacă nu era demis Guvernul, într-adevăr aveam o problemă cu interimatul”. Astfel, dacă se va ajunge în situația în care să fie demis Ilie Bolojan, acest lucru doar ar prelungi ”viața” Guvernului. Sau agonia țării. 

Dar cine ar vota demiterea Guvernului Bolojan? Pe voturile cui se bazează PSD? Pe ale AUR? Același AUR ”prezent, nu votez”? 

Acum, PSD are un vicepremier fără portofoliu și șase miniștri în Guvernul Bolojan. Dacă social-democrații se retrag din Executiv, în termen de 45 de zile, conform Constituției, Ilie Bolojan trebuie să meargă în Parlament, pentru a-și verifica majoritatea. Constituția nu prevede ce se întâmplă dacă este depășit termenul de 45 de zile. În aceste 45 de zile, Ilie Bolojan poate numi miniștri interimari, dar doar cu aprobarea președintelui țării, chiar dacă vorbim despre un Executiv plin. Pentru a nu înregistra un blocaj, trebuie să aibă susținerea președintelui Nicușor Dan. Ne amintim că aceștia s-au întâlnit în urmă cu o zi, la Palatul Cotroceni. Ulterior, Ilie Bolojan a mers la sediul PNL. 

acest articol reprezintă o opinie
guvern
ilie bolojan
psd
ministri
emil boc
