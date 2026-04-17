Nicușor Dan vs. Ilie Bolojan. Chirieac arată un paradox cu premierul României, față de toți ceilalți lideri de partid

Într-o intervenție telefonică la România TV, vineri, la emisiunea moderată de Marinela Nedelcu, Bogdan Chirieac a făcut un comentariu despre problemele din coaliția de guvernare și raportarea președintelui Nicușor Dan față de Ilie Bolojan. Potrivit analistului politic, în ultimul interviu, șeful statului nu a dat vreun semn că ar dori să-l schimbe pe Ilie Bolojan din funcția de premier.

„PNL are între 14% și 16% în încrederea publicului, iar Ilie Bolojan are 24%, ceea ce nu se întâmplă cu liderii altor partide, care sunt în urma partidelor ca încredere. Pe de altă parte, nu mi se pare că domnul președinte Nicușor Dan dorește să-l schimbe pe Ilie Bolojan. În ultimul interviu acordat, a spus că, în opinia sa, domnul Bolojan e un om serios care a zis că nu va demisiona. Deci, nu va demisiona. Nu mi se pare că este o cerință a domnului Nicușor Dan să demisioneze“, a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: De 35 de ani politicienii spun că înțeleg votul românilor și tot nu-l înțeleg

Întreaga criză politică nu va face altceva decât să-l „transforme pe Ilie Bolojan într-un erou“, dacă Partidul Social Democrat va decide să iasă de la guvernare și să-i retragă sprijinul politic, potrivit analistului politic.

„PSD, prin domnul Sorin Grindeanu, a făcut eroarea să-l facă pe domnul Bolojan, dintr-un premier mediocru din punct de vedere al măsurilor economice, un erou. Tot ce va veni, și va veni, pentru că România se împrumută la cele mai mari dobânzi din Europa din cauza crizei economice, va fi pus pe seama PSD. Domnul Bolojan va fi eroul care a făcut reformă și a vrut să salveze România, dar nu a fost lăsat de PSD, ceea ce e destul de fals. Nu integral fals, dar sunt multe falsuri în această afirmație intens vehiculată pe rețelele sociale. Nu lăsa niciodată adevărul să-ți strice o știre bună - e noul motto al campaniilor de pe rețelele sociale“, a mai precizat Bogdan Chirieac la România TV.

De asemenea, în ciuda scăderii nivelului de trai din ultimele luni, Bogdan Chirieac a precizat că „România se află la cel mai înalt nivel de prosperitate din întreaga sa istorie“, iar situația politică din acest moment trebuie asumată, deoarece „asta s-a votat“ la ultimele alegeri.

„Oamenii trebuie să voteze cu grijă data viitoare. De 35 de ani politicienii spun că înțeleg votul românilor și tot nu-l înțeleg“, a mai precizat analistul politic Bogdan Chirieac.