Grădina Zoologică din Galați, călcată de mascați. Un angajat și-ar fi dus acasă hrană destinată animalelor

Ar fi vizată Grădina Zoologică din Galați, situată în Pădurea Gârboavele, din comuna Tulucești. Conform polițiștilor, cercetările de până acum indică faptul că un angajat al instituției și-ar fi însușit produse destinate hranei animalelor. Mai mult, pentru a-și acoperi faptele, el ar fi falsificat documente justificative legate de gestiunea pe care o administra.

„Astăzi, 30 martie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Galați și în comuna Vânători, în vederea administrării probatoriului într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals intelectual.



Perchezițiile au fost desfășurate la sediul unei instituții, la domiciliul unuia dintre angajații acesteia, precum și la sediul unei societăți comerciale“, conform unui comunicat al IPJ Galați.



Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor la Grădina Zoologică din Galați

„În urma activităților, au fost descoperite și ridicate înscrisuri și documente justificative, relevante pentru scăderea din gestiunea stocurilor a unor bunuri.



Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, un angajat al unei instituții și-ar fi însușit diverse produse destinate hranei animalelor, iar pentru a-și acoperi activitatea infracțională ar fi falsificat o serie de documente justificative privind gestiunea deținută.



Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Galați continuă cercetările, sub îndrumarea și supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și a stabilirii răspunderii penale“, notează sursa citată.