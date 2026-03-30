Grădina Zoologică din Galați, călcată de mascați. Un angajat și-ar fi dus acasă hrană destinată animalelor
Data actualizării: 17:52 30 Mar 2026 | Data publicării: 17:45 30 Mar 2026

Grădina Zoologică din Galați, călcată de mascați. Un angajat și-ar fi dus acasă hrană destinată animalelor
Autor: Andrei Itu

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Sursa foto: Freepik

Polițiștii din Galați au făcut patru percheziții astăzi, într-un dosar privind delapidare și fals intelectual.

Ar fi vizată Grădina Zoologică din Galați, situată în Pădurea Gârboavele, din comuna Tulucești. Conform polițiștilor, cercetările de până acum indică faptul că un angajat al instituției și-ar fi însușit produse destinate hranei animalelor. Mai mult, pentru a-și acoperi faptele, el ar fi falsificat documente justificative legate de gestiunea pe care o administra.

„Astăzi, 30 martie, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Galați și în comuna Vânători, în vederea administrării probatoriului într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals intelectual.
 
Perchezițiile au fost desfășurate la sediul unei instituții, la domiciliul unuia dintre angajații acesteia, precum și la sediul unei societăți comerciale“, conform unui comunicat al IPJ Galați.
 

Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor la Grădina Zoologică din Galați

„În urma activităților, au fost descoperite și ridicate înscrisuri și documente justificative, relevante pentru scăderea din gestiunea stocurilor a unor bunuri.
 
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, un angajat al unei instituții și-ar fi însușit diverse produse destinate hranei animalelor, iar pentru a-și acoperi activitatea infracțională ar fi falsificat o serie de documente justificative privind gestiunea deținută.
 
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Galați continuă cercetările, sub îndrumarea și supravegherea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și a stabilirii răspunderii penale“, notează sursa citată.

galati
gradina zoologica
perchezitii
politia
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Rezultate simulare Evaluarea Naţională 2026: Peste o treime dintre elevi au picat la Matematică. Ce s-a întâmplat la Română
Publicat acum 18 minute
Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. ”E gata, s-a terminat”
Publicat acum 18 minute
Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități
Publicat acum 43 minute
Injectarea țesutului din cadavre, noua tendință în materie de chirurgie estetică
Publicat acum 52 minute
Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Mircea Badea, la un pas să fie dat afară. O întrebare l-a „salvat”. Când l-a auzit, șeful său a izbucnit în râs
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Iranul amenință cu retragerea din acordul nuclear, iar Spania interzice survolul avioanelor militare SUA
Publicat acum 6 ore si 14 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close