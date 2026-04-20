DCNews Stiri Majorări salariale cu 13.000 de lei net pentru peste 700 de magistrați: Decizia, pe masa ÎCCJ. Reacția lui Nicușor Dan
Data actualizării: 13:52 20 Apr 2026 | Data publicării: 13:15 20 Apr 2026

Majorări salariale cu 13.000 de lei net pentru peste 700 de magistrați: Decizia, pe masa ÎCCJ. Reacția lui Nicușor Dan
Autor: Iulia Horovei

justitie Justiție. Foto: Unsplash

Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe astăzi, 20 aprilie, într-o cauză care ar putea duce la creșteri salariale de peste 50% pentru magistrații cu cel puțin 18 ani vechime și grad de Curte de Apel.

„Este o informație pe care am aflat-o de la dvs. și aici intrăm într-o chestiune juridică, dacă e legal sau nu, dacă nu e, ce poate face Ministerul de Finanțe”, a spus președintele Nicușor Dan, luni, întrebat pe marginea acestui subiect.

Majorări de venituri cu 12-13.000 de lei net

În acest context, peste 700 de judecători și procurori ar putea beneficia de majorări nete estimate la 12.000-13.000 de lei lunar. Măsurile sunt legate de două ordine semnate recent de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, care vizează anumite categorii profesionale din magistratură.

Primul ordin, emis la jumătatea lunii martie, se referă la includerea unui beneficiu salarial de 2% pe zi din indemnizația brută pentru magistrații care îndeplineau condițiile de a activa în fosta Secție de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Este vorba despre judecători și procurori cu vechime de cel puțin 18 ani și grad de Curte de Apel.

Acest tip de spor a fost acordat, în trecut, doar procurorilor care au lucrat efectiv în cadrul acelei structuri, în perioada 2018-2022, ceea ce a generat ulterior solicitări de extindere și din partea altor magistrați implicați în dosarele respective.

Prin ordinul semnat, acest beneficiu este tratat ca parte a indemnizației de încadrare pentru magistrații care ar fi îndeplinit condițiile de acces în acea secție în perioada în care a funcționat.

Ce schimbă actualizarea valorii de referință sectorială

Al doilea ordin are în vedere actualizarea unui indicator salarial, valoarea de referință sectorială, care este majorată de la 484 la peste 600 de lei. Modificarea ar putea conduce la recalcularea retroactivă a salariilor magistraților începând cu anul 2018, ceea ce ar însemna că efectele financiare s-ar resimți la nivelul întregului sistem judiciar, nu doar asupra unor categorii restrânse. 

Până în prezent, astfel de majorări retroactive au fost aplicate în mod limitat, în special pentru judecătorii Înaltei Curți.

Aplicarea cumulată a acestor măsuri ar putea aduce creșteri salariale semnificative pentru un număr mare de magistrați, în funcție de interpretarea finală a Înaltei Curți în dosarul aflat pe rol.

lia savonea
majorare salariu
magistrati
Comentarii (1)

BARBATEI IOAN   •   20 Aprilie 2026   •   13:18

De ce nu cu 150%, CAPUSELOR???

