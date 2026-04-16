DCNews Stiri "V-a sunat Lia?". Răspunsul președintelui Nicușor Dan, inițial blocat
Data actualizării: 18:55 16 Apr 2026 | Data publicării: 18:47 16 Apr 2026

”V-a sunat Lia?”. Răspunsul președintelui Nicușor Dan, inițial blocat
Autor: Roxana Neagu

lia-savonea-cine-este_89047300 Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a afirmat că a avut mai multe convorbiri și chiar întâlniri cu Lia Savonea, președinta ÎCCJ.

V-a sunat Lia?  - a fost întrebat președintele Nicușor Dan, la Europa FM. 

”Doamna Savonea... nu, nu, nu” a răspuns inițial contrariat președintele țării. Nicușor Dan a mai spus că ”am vorbit cu dânsa în lungile luni în care s-a discutat despre pensiile magistraților, am vorbit de două - trei ori”. 

Întrebat dacă au discutat telefonic sau s-au și întâlnit la Palatul Cotroceni, președintele a spus: ”M-am și întâlnit cu dânsa, la Cotroceni, da”. ”După cum știți, am avut și două discuții în care am pus față-n față politicieni cu reprezentanți ai magistraților”. 

”Și aveți încredere că doamna Savonea este cea mai bună opțiune pentru ÎCCJ?” a ridicat problema jurnalistul, la care președintele Nicușor Dan a replicat imediat: ”N-am spus niciodată asta. Domnia sa a fost aleasă de CSM în această poziție. Președintele României nu are niciun cuvânt de spus în asta”. 

lia savonea
nicusor dan
