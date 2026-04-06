TIR plin cu migranți pe A1 în Arad: 16 irakieni și sirieni depistați de poliție

Autorităţile au prins, luni, 16 migranţi din Irak şi Siria ascunşi într-un TIR oprit pentru control pe autostrada A1, în apropiere de Nădlac, potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliţia de Frontieră Arad.

Poliţiştii de frontieră au oprit TIR-ul, înmatriculat în Turcia, după ce au obţinut informaţii de la colegii din Timiş. Şoferul este turc şi transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, role textile pe ruta Turcia - Polonia.

Persoanele în cauză au fost duse la sediul poliției

"S-a procedat la efectuarea unui control amănunţit al mijlocului de transport, în urma căruia poliţiştii de frontieră au descoperit, în compartimentul destinat transportului de marfă, printre bunurile transportate, 16 cetăţeni străini. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului poliţiei de frontieră pentru cercetări. În cadrul verificărilor, colegii noştri au stabilit că persoanele sunt 15 cetăţeni din Irak şi unul cetăţean din Siria, fără documente care să le confere dreptul de a călători în Spaţiul Schengen", se arată în comunicat.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili dacă şoferul este implicat în traficul de migranţi, conform Agerpres.

