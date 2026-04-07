Candidații respinși de CSM, noi interviuri la Ministerul Justiției
Data actualizării: 08:28 07 Apr 2026 | Data publicării: 08:26 07 Apr 2026

Candidații respinși de CSM, noi interviuri la Ministerul Justiției
Autor: Iulia Horovei

justitie Justiție. Foto: Unsplash

Ministerul Justiţiei organizează marți, 7 aprilie, noi interviuri pentru candidaţii respinşi de Secţia pentru procurori a CSM.

Cei trei candidaţi care au participat la selecţia pentru ocuparea unor funcţii de conducere la marile parchete şi au primit aviz negativ din partea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţin, marţi, noi interviuri la Ministerul Justiţiei.

Trei candidați pentru funcții de conducere a marilor parchete

Este vorba despre Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general, Marinela Mincă - propusă procuror-şef adjunct la DNA şi Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT.

Potrivit Ministerului Justiţiei, interviurile urmează să înceapă la ora 9:00.

Pentru celelalte propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete, în urma interviurilor la secţia de specialitate a CSM s-au înregistrat următoarele rezultate:

*** trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (nominalizat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct al DNA);

*** balotaj (trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”): Alex Florenţa - candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag - pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Procedura de numire a procurorilor-șefi

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi, în urma acestuia, el poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei, notează Agerpres.

Citește și: Al patrulea eșec la CSM pentru Alex Florența și Marius Voineag. Blocaj în justiție

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Publicat acum 18 minute
Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Publicat acum 20 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 40 minute
Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 3 minute
BANCUL ZILEI: Destăinuire între preoți
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
