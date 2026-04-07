Candidații respinși de CSM, noi interviuri la Ministerul Justiției

Cei trei candidaţi care au participat la selecţia pentru ocuparea unor funcţii de conducere la marile parchete şi au primit aviz negativ din partea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţin, marţi, noi interviuri la Ministerul Justiţiei.

Trei candidați pentru funcții de conducere a marilor parchete

Este vorba despre Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general, Marinela Mincă - propusă procuror-şef adjunct la DNA şi Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT.

Potrivit Ministerului Justiţiei, interviurile urmează să înceapă la ora 9:00.

Pentru celelalte propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete, în urma interviurilor la secţia de specialitate a CSM s-au înregistrat următoarele rezultate:

*** trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (nominalizat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct al DNA);

*** balotaj (trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”): Alex Florenţa - candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag - pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Procedura de numire a procurorilor-șefi

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi, în urma acestuia, el poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului.

Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei, notează Agerpres.

