€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Stiri Candidaţii respinşi de CSM vor participa la noi interviuri organizate de Ministerul Justiţiei
Data publicării: 00:00 01 Apr 2026

Candidaţii respinşi de CSM vor participa la noi interviuri organizate de Ministerul Justiţiei
Autor: Tiberiu Vasile

justitie Justiție. Foto: Unsplash

Ministerul Justiţiei va organiza pe 7 aprilie noi interviuri pentru candidaţii respinşi de Secţia pentru procurori a CSM, inclusiv pentru funcţiile de procuror general şi adjuncţi la DNA şi DIICOT.

Ministerul Justiţiei a anunţat, marţi seara, că va organiza noi interviuri cu candidaţii care au primit aviz negativ din partea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Este vorba despre Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general, Marinela Mincă - propusă procuror-şef adjunct la DNA şi Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT.

Potrivit MJ, interviurile urmează să aibă loc pe 7 aprilie, începând cu ora 9:00.

Celelalte propuneri la şefia marilor parchete

Pentru celelalte propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete, bilanţul CSM este următorul:

*** trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (nominalizat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct al DNA);

*** balotaj (trei voturi "pentru" şi trei "împotrivă"): Alex Florenţa - candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag - pentru funcţia de adjunct al procurorului general, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Două concluzii cheie la bilanțul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru 2025
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministerul justitiei
csm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Impactul toxic al uleiului de palmier asupra organismului uman. Ce boli grave poate provoca
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Asia Express a început cu stângul? Pățania echipei la filmările noului sezon, dezvăluită de Irina Fodor - FOTO
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Candidaţii respinşi de CSM vor participa la noi interviuri organizate de Ministerul Justiţiei
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Îndemnul Papei Leon pentru Donald Trump privind conflictul din Iran
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Miniştrii Energiei din UE cer un plan de coordonare în plină criză a energiei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Candidaţii respinşi de CSM vor participa la noi interviuri organizate de Ministerul Justiţiei
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Asia Express a început cu stângul? Pățania echipei la filmările noului sezon, dezvăluită de Irina Fodor - FOTO
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Impactul toxic al uleiului de palmier asupra organismului uman. Ce boli grave poate provoca
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close