Al patrulea eșec la CSM pentru Alex Florența și Marius Voineag. Blocaj în justiție

Alex Florenţa candidează pentru un post de procuror-şef adjunct al DIICOT, iar Marius Voineag este propus pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Este pentru a patra oară când cei cinci membri ai Secţiei, plus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, nu au reuşit să constituie o majoritate care să permită luarea unei decizii în cazul celor doi (aviz favorabil sau negativ), ambii primind trei voturi "pentru" şi trei "împotrivă".

În consecinţă, votul va fi reluat la o dată ulterioară.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-şef al DIICOT de la 14 aprilie.

Marius Voineag va activa la un parchet inferior - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti - după expirarea mandatului la şefia DNA.

Deciziile CSM

Până acum, bilanţul de la CSM privind cele opt propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete este următorul:

* trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (nominalizat pentru funcţia de şef al DIICOT), Viorel Cerbu (şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct al DNA);

* trei avize negative: Cristina Chiriac - propusă pentru funcţia de procuror general, Gill-Julien Grigore-Iacobici - pentru procuror-şef adjunct al DIICOT şi Marinela Mincă - propusă procuror-şef adjunct la DNA;

* balotaj (trei voturi "pentru" şi trei "împotrivă"): Alex Florenţa, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT, şi Marius Voineag - pentru adjunct al procurorului general.

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

Ce se întâmplă în caz de aviz negativ

În cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.

Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.