Medic neurochirurg din Constanța, acuzat că a păcălit un pacient cu proceduri false: Preț umflat de peste 100 de ori

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi au dispus trimiterea în judecată a unui medic neurochirurg, pentru „înşelăciune”. El ar fi indus în eroare un pacient pentru a obţine sume semnificative de bani.

Acuzațiile procurorilor asupra medicului

Medicul neurochirurg, care lucra în cadrul unei clinici private din municipiul Constanţa, ar fi profitat de afecţiunea unui pacient care avea dureri de spate, pentru a-l convinge să accepte anumite proceduri şi costuri medicale prezentate în mod fals, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

În luna noiembrie 2022, medicul ar fi prezentat în mod eronat caracteristicile unei intervenţii chirurgicale, invocând o tehnică numită „ULTRA”. Astfel, pentru a fi mai credibil, medicul şi-a atribuit în mod fals titluri academice, precum cea de profesor universitar în cadrul Universităţii Stanford şi coordonator al departamentului de Neurochirurgie din cadrul aceleiaşi universităţi.

În realitate, ar fi fost efectuată o altă intervenţie decât cea prezentată pacientului.

Proceduri cu tarife umflate artificial

Mai mult decât atât, medicul ar fi indus în eroare pacientul cu privire la necesitatea utilizării unei „membrane biologice Lyoplant, prin reprezentarea falsă a caracterului indispensabil al acesteia, al provenienței și al dreptului exclusiv de utilizare al produsului Lyoplant de care dispunea inculpatul, pusă la dispoziția persoanei vătămate la prețul de 21.316 lei, în realitate membrana biologică Lyoplant fiind disponibilă pe piață la prețul de 187,11 lei”.

De asemenea, procurorii au transmis că medicul neurochirurg ar fi prezentat în mod fals şi procedura unor infiltraţii, susţinând ca sunt realizate sub ghidaj computer tomograf în timp real şi au o rată ridicată de succes, „cu o rată de răspuns de 85-87%, deşi acestea au avut loc fără scanare în timp real”. În realitate, procedura efectuată are o rată de răspuns de 30%.

Faptele în cauză au produs o pagubă în „cuantum de 5250 lei, reprezentând costul infiltrațiilor sub ghidaj CT, respectiv 21.316 lei, reprezentând prețul de achiziție al produsului Lyoplant”.

Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, au mai adăugat procurorii.

Citește și: Motivul pentru care medicul Cristian Staicu, ucis și incendiat în locuința sa, a renunțat la gărzi. „A căzut într-o capcană din cauza unei domnișoare”