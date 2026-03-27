DCNews Stiri Cum a păcălit un șofer român de TIR sistemul de taxe pe autostrăzile din Franța de 144 de ori
Data publicării: 15:59 27 Mar 2026

Cum a păcălit un șofer român de TIR sistemul de taxe pe autostrăzile din Franța de 144 de ori
Autor: Tiberiu Vasile

Un șofer de TIR care se deplasează Tir. Sursa Foto: Freepik

Un șofer român de TIR a fost prins pe autostrada A9 din Franța după ce a evitat plata taxelor de drum de 144 de ori.

Un șofer român de TIR a fost descoperit pe autostrada A9 din sudul Franței, după ce ar fi ocolit sistematic taxele de drum, prejudiciind sistemul cu 13.000 de euro. Incidentul a avut loc în zona Loupian și a atras intervenția poliției locale.

Cum a păcălit șoferul sistemul de taxare

Bărbatul și-a recunoscut faptele. A trecut de mai multe ori prin punctele de taxare fără să plătească, folosind un truc ingenios. Practic, își ascundea plăcuța de înmatriculare înainte de camerele de supraveghere, astfel încât trecerea să nu fie înregistrată în sistemul electronic.

La ieșirea de pe autostradă, șoferul apela automat centrul de asistență și spunea că “a pierdut tichetul și că a intrat pe la cea mai apropiată stație de taxare”, reușind de fiecare dată să plătească minimul posibil. Această metodă a fost aplicată de 144 de ori, evitând astfel achitarea integrală a taxelor de drum.

Descoperirea și arestarea

Departamentul antifraudă al Vinci Autoroutes a observat activitatea suspectă și a alertat jandarmii specializați în controlul traficului. Intervenția a avut loc pe autostrada A9, în apropiere de Perpignan, unde șoferul român de TIR a fost prins și arestat. Ancheta a confirmat 144 de treceri frauduloase și un prejudiciu total de 13.000 de euro.

Detalii oficiale și sancțiuni

Conform jandarmeriei din Hérault, șoferul efectua curse internaționale și prima fraudă a avut loc pe 20 ianuarie 2024. După recunoașterea faptei, românul a fost obligat să plătească imediat suma datorată către Vinci Autoroutes și a primit o amendă de 1.125 de euro, stabilită de tribunalul judiciar din Montpellier, potrivit France Bleu.

CITEȘTE ȘI: Șofer român de TIR ucis în Spania după ce a prins un hoț de motorină. Din cauza șocului, soția sa a încercat să se sinucidă
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
OpenAI suspendă o funcție de conversații din ChatGPT. E pe termen nedeterminat
Publicat acum 21 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 30 minute
Ciobănescul corb, gigantul blând al Carpaților, în prim-plan la DC Anima - Video
Publicat acum 46 minute
Proces istoric evaluat de un prestigios complet de judecată format, printre alții, din Laura-Iuliana Scântei
Publicat acum 53 minute
Pacienții ar putea primi diagnosticul de la distanță. Ministerul Sănătății schimbă regulile telemedicinei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 8 ore si 24 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: UK acuză Iranul că ține economia globală „ostatică” / SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close