Cum a păcălit un șofer român de TIR sistemul de taxe pe autostrăzile din Franța de 144 de ori

Un șofer român de TIR a fost descoperit pe autostrada A9 din sudul Franței, după ce ar fi ocolit sistematic taxele de drum, prejudiciind sistemul cu 13.000 de euro. Incidentul a avut loc în zona Loupian și a atras intervenția poliției locale.

Cum a păcălit șoferul sistemul de taxare

Bărbatul și-a recunoscut faptele. A trecut de mai multe ori prin punctele de taxare fără să plătească, folosind un truc ingenios. Practic, își ascundea plăcuța de înmatriculare înainte de camerele de supraveghere, astfel încât trecerea să nu fie înregistrată în sistemul electronic.

La ieșirea de pe autostradă, șoferul apela automat centrul de asistență și spunea că “a pierdut tichetul și că a intrat pe la cea mai apropiată stație de taxare”, reușind de fiecare dată să plătească minimul posibil. Această metodă a fost aplicată de 144 de ori, evitând astfel achitarea integrală a taxelor de drum.

Descoperirea și arestarea

Departamentul antifraudă al Vinci Autoroutes a observat activitatea suspectă și a alertat jandarmii specializați în controlul traficului. Intervenția a avut loc pe autostrada A9, în apropiere de Perpignan, unde șoferul român de TIR a fost prins și arestat. Ancheta a confirmat 144 de treceri frauduloase și un prejudiciu total de 13.000 de euro.

Detalii oficiale și sancțiuni

Conform jandarmeriei din Hérault, șoferul efectua curse internaționale și prima fraudă a avut loc pe 20 ianuarie 2024. După recunoașterea faptei, românul a fost obligat să plătească imediat suma datorată către Vinci Autoroutes și a primit o amendă de 1.125 de euro, stabilită de tribunalul judiciar din Montpellier, potrivit France Bleu.

CITEȘTE ȘI: Șofer român de TIR ucis în Spania după ce a prins un hoț de motorină. Din cauza șocului, soția sa a încercat să se sinucidă

