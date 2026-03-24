Șofer român de TIR ucis în Spania după ce a prins un hoț de motorină. Din cauza șocului, soția sa a încercat să se sinucidă

Un șofer român de TIR a murit tragic duminică dimineață în Alfajarín, o localitate din provincia Zaragoza, Spania, după ce a fost lovit mortal de un alt camionagiu care încerca să fugă, după ce fusese prins furând motorină din rezervorul camionului victimei.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 4.20, într-o stație de servicii situată pe teritoriul municipal, potrivit relatărilor din presa locală, inclusiv Aragón Digital.

Cum s-a întâmplat tragedia

Victima a surprins un bărbat în timp ce acesta fura motorină din rezervorul camionului său. Când l-a confruntat, suspectul a urcat în camion și a încercat să plece, lovindu-l pe român și provocându-i răni care s-au dovedit fatale. În loc să oprească și să acorde ajutor, hoțul a fugit de la locul incidentului.

Prins la trei ore după incident

Guardia Civil a reușit să-l găsească pe șoferul fugar la aproximativ 45 de kilometri de locul accidentului, la trei ore după tragedie. Individul a fost arestat sub suspiciunea de omor și furt de combustibil.

Ancheta este în desfășurare, coordonată de Poliția Judiciară, iar surse citate de publicație confirmă că victima era de origine română. Suspectul urmează să fie prezentat în fața unui judecător în următoarele ore, care va decide dacă fapta va fi încadrată ca omor intenționat sau omor prin imprudență și dacă autorul va fi plasat în arest preventiv.

Soția românului, în stare de șoc

Când a aflat despre cele întâmplate, soția șoferului român de TIR, răpusă de durere, a încercat să se sinucidă, relatează sursele. Drama familiei readuce în prim-plan riscurile cu care se confruntă șoferii români în străinătate.

Tragedii similare în trecut

Acest caz nu este singular. În octombrie 2025, un alt șofer român de TIR a fost ucis de un conațional în Italia. În anii anteriori, un alt șofer român a fost ucis în Londra, iar altul a supraviețuit după ce a fost înjunghiat, reușind să fugă la timp.

