DCNews Stiri Ordin de protecție față de un profesor din București, după ce a agresat un elev. A fost constatat un risc iminent pentru copil
Data actualizării: 15:28 23 Mar 2026 | Data publicării: 13:28 23 Mar 2026

Ordin de protecție față de un profesor din București, după ce a agresat un elev. A fost constatat un risc iminent pentru copil
Autor: Tiberiu Vasile

profesor Profesor. Foto: Unsplash

Poliția din București a emis un ordin de protecție provizoriu după ce un cadru didactic a fost reclamat că ar fi agresat fizic un elev în Sectorul 2. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului.

Update:

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea şi analiza situaţiei în cazul cadrului didactic care ar fi lovit elevi ai Colegiului Naţional "George Coşbuc".

Demersul vine după ce jurnalista Mara Bănică a semnalat pe Facebook că fiul ei, care urmează cursurile acestui colegiu, a fost bătut de un cadru didactic.

"Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a luat act de informaţiile apărute în spaţiul public, pe o reţea de socializare, referitoare la presupuse fapte de violenţă săvârşite de un cadru didactic asupra unor elevi ai Colegiului Naţional "George Coşbuc". În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituţia s-a autosesizat cu privire la aspectele semnalate şi a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea şi analiza situaţiei. După finalizarea verificărilor şi întocmirea raportului de către echipa de control, vom furniza informaţii privind concluziile şi măsurile dispuse", a informat ISMB, luni, într-un comunicat remis presei.

ISMB precizează că tratează cu "maximă seriozitate" orice sesizare privind siguranţa elevilor şi respectarea normelor legale în unităţile de învăţământ.

Luni dimineaţă, jurnalista Mara Bănică a mai publicat un mesaj pe Facebook, în care solicită public inspectorului general al Municipiului Bucureşti 'să îl suspende pe acest om de la catedră", în urma documentelor pe care urmează să le depună la ISMB.

"Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulţumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situaţia şi a dispus ca profesorul Corneliu Riegler de la Colegiul Naţional Bilingv 'George Coşbuc' să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră şi 5 metri în şcoală', a scris jurnalista, conform Agerpres.

Știre inițială: 

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, valabil cinci zile, după ce mama unui copil a reclamat că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de un cadru didactic, incidentul având loc în apropierea unei unităţi de învăţământ din Sectorul 2.

"La data de 20 martie, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, şi ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic", informează DGPMB.

A fost emis un ordin de protecţie provizoriu

În urma plângerii, poliţiştii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existenţa unui risc iminent. Astfel, a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, valabil pentru cinci zile, conform legislaţiei în vigoare.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă.

"Precizăm faptul că Poliţia Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranţa minorilor şi desfăşoară toate activităţile necesare pentru clarificarea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun", arată sursa citată, conform Agerpres.

