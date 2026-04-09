Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor șefi la marile parchete

Data publicării: 13:43 09 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

Nicușor Dan, președintele României. Foto: Presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretele privind numirea în funcții a noilor șefi ai marilor parchete.

Decrete semnate de Nicușor Dan

  • Decret pentru numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea lui Ioan-Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea lui Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea lui Marius-Ionuț Voineag în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;
  • Decret pentru numirea lui Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;
  • Decret pentru numirea Marinelei Mincă în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;
  • Decret pentru numirea lui Alex-Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026.

Numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, refuzată de Nicușor Dan

Tot miercuri, 8 aprilie Nicușor Dan a refuzat numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru următoarele motive:

„În exercitarea atribuțiilor sale constituționale și legale, Președintele României poate numi prin decret sau poate refuza motivat numirea în funcțiile de conducere prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare. În cazul refuzului, Președintele României aduce la cunoștința publicului motivele pe care se întemeiază.

Acest atribut este de natură a garanta că persoanele numite în funcțiile de conducere prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 îndeplinesc exigențele de competență profesională, integritate și credibilitate instituțională necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere.

Așadar, Președintele României are o responsabilitate constituțională, o obligație față de societate, de a verifica măsura în care aceste exigențe ar fi îndeplinite de către procurorii propuși de Ministrul Justiției.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este structura specializată a Ministerului Public, cu atribuții în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor contra securității naționale a României, a infracțiunilor de criminalitate organizată, terorism, spălare a banilor, trafic de droguri și a altor categorii de infracțiuni grave. Credibilitatea acestei instituții față de societate, precum și față de actorii instituționali și partenerii externi este esențială pentru atingerea obiectivelor instituției, precum și pentru respectarea principiilor funcționării statului de drept.

Funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism implică, prin natura ei, un standard înalt de integritate, în sensul că persoana care o exercită nu trebuie să ridice niciun fel de îndoieli cu privire la capacitatea sa de a exercita atribuțiile de conducere fără influențe, conflicte de interese sau vulnerabilități susceptibile a afecta credibilitatea instituției”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale. 

De ce a fost refuzată numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici

În cazul candidatului Gill-Julien Grigore-Iacobici, „au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege”, se mai arată în motivarea președintelui.

„La nivelul întregului sistem judiciar, şi în cazul particular al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, este esențial ca funcțiile de conducere să fie ocupate de persoane care să reprezinte o garanţie a credibilității şi imparţialităţii înfăptuirii actului de justiție.

Președintele României reține că legitimitatea unui instituții a statului de drept se întemeiază atât pe actele pe care le emite respectiva instituție, cât și pe respectarea celor mai înalte standarde de credibilitate la nivelul conducerii sale.

În consecință, având în vedere motivele expuse mai sus, în exercitarea atribuției conferite de art. 144 alin. (1) coroborat cu art. 148 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, Președintele României refuză numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor șefi la marile parchete
Publicat acum 22 minute
Ministrul Economiei, apel direct către PSD, în platoul DC NEWS: „Vom avea o mare problemă!”
Publicat acum 33 minute
Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei României. Ministrul Darău: Nu mai trebuie să adăugăm nicio criză
Publicat acum 39 minute
Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Ministrul Predoiu, anunț de la Arena Națională
Publicat acum 59 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 30 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
Publicat acum 5 ore si 8 minute
BANCUL ZILEI: Jocuri erotice
Publicat acum 3 ore si 33 minute
România ar putea avea de câştigat de pe urma planului lui Donald Trump de "pedepsire" a unor ţări din NATO
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
