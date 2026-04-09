Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor șefi la marile parchete

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretele privind numirea în funcții a noilor șefi ai marilor parchete.

Decrete semnate de Nicușor Dan

Decret pentru numirea Cristinei Chiriac în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea lui Ioan-Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea lui Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea lui Marius-Ionuț Voineag în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Decret pentru numirea lui Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea Marinelei Mincă în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Decret pentru numirea lui Alex-Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026.

Numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, refuzată de Nicușor Dan

Tot miercuri, 8 aprilie Nicușor Dan a refuzat numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru următoarele motive:

„În exercitarea atribuțiilor sale constituționale și legale, Președintele României poate numi prin decret sau poate refuza motivat numirea în funcțiile de conducere prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare. În cazul refuzului, Președintele României aduce la cunoștința publicului motivele pe care se întemeiază.

Acest atribut este de natură a garanta că persoanele numite în funcțiile de conducere prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 îndeplinesc exigențele de competență profesională, integritate și credibilitate instituțională necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere.

Așadar, Președintele României are o responsabilitate constituțională, o obligație față de societate, de a verifica măsura în care aceste exigențe ar fi îndeplinite de către procurorii propuși de Ministrul Justiției.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este structura specializată a Ministerului Public, cu atribuții în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor contra securității naționale a României, a infracțiunilor de criminalitate organizată, terorism, spălare a banilor, trafic de droguri și a altor categorii de infracțiuni grave. Credibilitatea acestei instituții față de societate, precum și față de actorii instituționali și partenerii externi este esențială pentru atingerea obiectivelor instituției, precum și pentru respectarea principiilor funcționării statului de drept.

Funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism implică, prin natura ei, un standard înalt de integritate, în sensul că persoana care o exercită nu trebuie să ridice niciun fel de îndoieli cu privire la capacitatea sa de a exercita atribuțiile de conducere fără influențe, conflicte de interese sau vulnerabilități susceptibile a afecta credibilitatea instituției”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

De ce a fost refuzată numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici

În cazul candidatului Gill-Julien Grigore-Iacobici, „au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege”, se mai arată în motivarea președintelui.

„La nivelul întregului sistem judiciar, şi în cazul particular al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, este esențial ca funcțiile de conducere să fie ocupate de persoane care să reprezinte o garanţie a credibilității şi imparţialităţii înfăptuirii actului de justiție.

Președintele României reține că legitimitatea unui instituții a statului de drept se întemeiază atât pe actele pe care le emite respectiva instituție, cât și pe respectarea celor mai înalte standarde de credibilitate la nivelul conducerii sale.

În consecință, având în vedere motivele expuse mai sus, în exercitarea atribuției conferite de art. 144 alin. (1) coroborat cu art. 148 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, Președintele României refuză numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”, a mai transmis Administrația Prezidențială.