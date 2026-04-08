Unde sunt cei mai stresați angajați din Europa și cum evoluează nivelul de implicare

Angajații stresați sau neimplicați nu reprezintă doar un risc pentru retenția personalului, ci pot afecta și productivitatea, potrivit Euronews.

Potrivit firmei de consultanță în management Gallup, pierderile pot ajunge până la 9% din PIB-ul global, conform raportului „State of the Global Workplace 2026”.

Implicarea angajaților, în scădere la nivel mondial

Tendința pare să se înrăutățească. La nivel mondial, implicarea angajaților este în scădere, aceștia simțindu-se mai puțin motivați, conectați și dedicați.

Gallup estimează rata globală la doar 20%, cel mai scăzut nivel din 2020.

Sunt lucrătorii mai stresați în Europa sau în Americi?

Imaginea globală arată o diferență clară. Europa este mai puțin stresată, dar și regiunea cu cea mai scăzută implicare a angajaților (pentru al șaselea an consecutiv), în timp ce SUA și Canada au cele mai implicate forțe de muncă, dar și cele mai stresate în același timp.

Care angajați europeni gestionează mai bine stresul?

În ceea ce privește stresul, europenii din sud sunt, în general, cei mai afectați. Grecii (61%), maltezii (57%), ciprioții (56%), italienii (51%) și spaniolii (47%) înregistrează cele mai ridicate niveluri de stres.

În același timp, danezii (19%), polonezii (22%) și lituanienii (23%) par să resimtă mai puțină presiune.

Potrivit Gallup, profilul angajaților cei mai stresați indică în principal manageri, persoane sub 35 de ani și pe cei care lucrează în regim hibrid.





