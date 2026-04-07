€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
Incendiu pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din București!
Data actualizării: 18:40 07 Apr 2026 | Data publicării: 18:38 07 Apr 2026

Incendiu pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din București!
Autor: Anca Murgoci

accident ambulanta 112 Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Incendiu pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din București!

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs pe Bulevardul Iancu de Hunedoara.

Primele echipaje de intervenție ajunse la fața locului au constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă la materiale lemnoase depozitate în exteriorul unei clădiri, afectând şi fațada acesteia. Fumul s-a propagat în interiorul clădirii şi a altui imobil din vecinătate.

Ca urmare a evenimentului, o singură persoană s-a autoevacuat, fără a necesita îngrijiri medicale.

În momentul de față incendiul este lichidat”, a transmis ISU.

La caz au fost alertate 5 autospeciale de stingere, 2 SMURD, descarcerare, autoscară și Detașamentul Special de Salvatori.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close