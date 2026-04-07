Incendiu pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din București!

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs pe Bulevardul Iancu de Hunedoara.

Primele echipaje de intervenție ajunse la fața locului au constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă la materiale lemnoase depozitate în exteriorul unei clădiri, afectând şi fațada acesteia. Fumul s-a propagat în interiorul clădirii şi a altui imobil din vecinătate.

Ca urmare a evenimentului, o singură persoană s-a autoevacuat, fără a necesita îngrijiri medicale.

În momentul de față incendiul este lichidat”, a transmis ISU.

La caz au fost alertate 5 autospeciale de stingere, 2 SMURD, descarcerare, autoscară și Detașamentul Special de Salvatori.