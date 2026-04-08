Război în Orientul Mijlociu, ziua 40: SUA amenință că vor lua uraniul Iranului dacă nu este cedat

Update: Irakul şi-a redeschis spaţiul aerian în urma armistiţiului americano-iranian

Irakul şi-a redeschis spaţiul aerian în urma anunţării în cursul nopţii a unui armistiţiu de două săptămâni între Statele Unite şi Iran, informează dpa.

Situaţia s-a stabilizat şi condiţiile au revenit la normal, a indicat miercuri dimineaţa Autoritatea aviatică civilă irakiană.

Aceasta a anunţat, cu efect imediat, că toate zborurile civile pot fi reluate, precizând că este vorba despre decolări de pe aeroporturi irakiene şi aterizări pe acestea, precum şi despre survolări ale spaţiului aerian.

Traficul aerian în regiune a fost drastic restricţionat după declanşarea războiului americano-israelian împotriva Iranului pe 28 februarie.

În plus faţă de Irak, câteva state din Golf îşi închiseseră, la rândul lor, spaţiul aerian.

Update: Dacă Iranul nu cedează uraniul, SUA "îl vor lua", spune secretarul american al apărării

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a ameninţat miercuri Iranul că dacă nu cedează de bunăvoie uraniul îmbogăţit, Statele Unite sunt pregătite să-l ia cu forţa, relatează AFP.

"Noi ştim ce au ei, iar dacă nu-l vor ceda, noi îl vom obţine, îl vom lua dacă va trebui să facem asta. O putem face prin toate mijloacele necesare", a susţinut Hegseth la o conferinţă de presă desfăşurată după ce Iranul şi SUA au convenit noaptea trecută un armistiţiu de două săptămâni, timp în care vor negocia încheierea războiului lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie.

Şeful Pentagonului a prezentat campania de bombardamente americano-israeliene desfăşurată până în prezent drept o "victorie istorică" ce ar fi decimat forţele armate iraniene şi ar fi redus capacitatea acestora pentru "ani de acum înainte", în timp armata americană a folosit în această campanie doar "mai puţin de 10% din forţa totală de luptă".

Pete Hegseth a mai susţinut că în "valul de peste 800 de atacuri lansate aseară", înaintea stabilirii armistiţiului, Statele Unite "au finalizat distrugerea bazei industriale de apărare" a Iranului.

Potrivit secretarului american al apărării, acum forţele navale iraniene "zac pe fundul mării" şi Iranul este "lipsit complet de un sistem integral de apărare aeriană".

Şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a susţinut la rândul său că au fost atacate în total peste 13.000 de ţinte iraniene, inclusiv peste 4.000 de ţinte dinamice care au apărut în mod repetat în teatrul de operaţiuni şi care au fost neutralizate.

"Am distrus aproximativ 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, am atacat peste 1.500 de ţinte antiaeriene, peste 450 de instalaţii de depozitare a rachetelor balistice şi 80 de instalaţii de depozitare a dronelor de atac unidirecţional", a continuat el bilanţul.

Mai mult, a continuat generalul american, forţele aeriene ale SUA au "devastat reţelele de comandă şi control ale Iranului, precum şi reţelele sale logistice", distrugând peste 2.000 de centre de comandă şi control şi au scufundat peste 90% din "flota regulată" iraniană, "inclusiv toate navele principale de luptă de suprafaţă".

Update - Israelul lansează „cele mai ample atacuri” din Liban de la începutul operațiunii terestre - IDF

Cu puțin înainte ca Hegseth să ia cuvântul, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au anunțat „cele mai ample atacuri” de la începutul operațiunii terestre din Liban, iar mass-media libaneză relatează acum despre bombardamente intense în localități și orașe din întreaga țară.

Purtătorul de cuvânt al IDF, Avichay Adraee, a declarat într-un comunicat pe X că „în decurs de 10 minute și în mai multe zone simultan” armata a efectuat lovituri „care au vizat aproximativ 100 de cartiere generale și infrastructuri militare aparținând Hezbollahului”.

El îl citează pe șeful Statului Major, generalul Eyal Zamir, care a afirmat că IDF va „exploata fiecare oportunitate” și va continua să lovească Hezbollahul, adăugând: „Vom continua raidurile fără oprire.”

Update - Secretarul Apărării afirmă că SUA monitorizează atacurile iraniene

Hegseth este întrebat despre informațiile conform cărora Iranul continuă să lovească ținte din întreaga regiune și dacă țării i se acordă o „perioadă de grație”.

Secretarul apărării răspunde afirmând că SUA monitorizează atacurile iraniene, dar adaugă că țara ar face bine să „trimită porumbei călători către trupele sale” aflate în locații îndepărtate pentru a opri atacurile.

El spune că „este nevoie de timp” pentru ca încetarea focului să se instaureze, dar că speră și crede că acordul va fi respectat.

Update - Gardienii Revoluţiei din Iran avertizează că nu au încredere în SUA şi că stau cu degetul pe trăgaci, în ciuda armistiţiului

Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a ţării, a declarat miercuri că "nu are încredere" în promisiunile Statelor Unite şi a afirmat că va răspunde la orice agresiune americană sau israeliană care va avea loc în timpul armistiţiului convenit în cursul nopţii trecute, informează EFE.

Gardienii, "cu degetul pe trăgaci", sunt gata să riposteze "în cazul în care inamicul repetă erorile de calcul", a declarat corpul pe canalul său de Telegram.

"Inamicul a fost întotdeauna înşelător, nu avem încredere în promisiunile sale şi vom răspunde oricărei agresiuni la un nivel superior", a adăugat corpul militar de elită într-un comunicat citat de agenţia de ştiri Tasnim.

IRGC a afirmat că rămâne pregătit, la ordinele Liderului Suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, să facă faţă oricărei "noi erori a inamicului".

Mesajul Gardienilor Revoluției către statele din regiune care au baze americane

Totodată, armata ideologică a Iranului a transmis, de asemenea, un mesaj către ţările din regiune care găzduiesc baze americane.

"Partenerii regionali ai Statelor Unite au fost martori la slăbiciunea Washingtonului şi a regimului sionist şi ar trebui să ia act şi să înceteze cooperarea cu aceştia", a avertizat IRGC.

Iranul şi Statele Unite au convenit marţi noapte asupra unui armistiţiu de două săptămâni, timp în care vor negocia încheierea războiului început pe 28 februarie.

În timpul conflictului, Statele Unite şi Israelul au bombardat zilnice instalaţii militare, nucleare şi energetice, precum şi situri civile, cum ar fi spitale şi universităţi, din Iran, care a răspuns cu atacuri asupra intereselor SUA în regiune şi în ţările vecine şi cu închiderea Strâmtorii Ormuz.

Update - Kuweitul şi EAU anunţă că sunt vizate de atacuri cu drone iraniene, în ciuda armistiţiului

Kuweitul şi Emiratele Arabe Unite au anunţat miercuri că se confruntă cu un val de atacuri iraniene, în ciuda anunţării unui armistiţiu între Iran şi Statele Unite, informează AFP şi EFE.

"Începând cu ora 8:00 (05:00 GMT), apărarea aeriană kuweitiană se confruntă cu un val intens de atacuri ostile şi criminale efectuate de Iran", a declarat armata Kuweitului pe platforma X, detaliind că a detectat 28 de drone.

Armata Kuweitului a mai anunţat că forţele armate ale ţării din Golf "au reuşit să intercepteze un număr mare de drone ostile, dintre care unele vizau instalaţii petroliere şi centrale electrice vitale, provocând daune materiale grave infrastructurii petroliere, centralelor electrice şi uzinelor de desalinizare".

Anunţul, semnat de purtătorul de cuvânt al armatei, colonelul Saud al-Atwan, menţionează totodată că apărarea aeriană kuweitiană "depune toate eforturile pentru a monitoriza şi contracara aceste atacuri brutale" împotriva ţării.

Update - Israel: Armata respectă acordul de încetare a focului cu Iranul, dar rămâne în "stare de alertă ridicată" (purtător de cuvânt)

Armata israeliană a confirmat miercuri că respectă acordul de încetare a focului cu Iranul, după ce a efectuat noi atacuri peste noapte în care a vizat lansatoarele de rachete iraniene, adăugând că rămâne în "stare de alertă ridicată", informează AFP.

"În conformitate cu instrucţiunile eşalonului politic, Tsahal (armata israeliană, IDF - n.r.) a încetat focul în campania împotriva Iranului şi rămâne în stare de alertă defensivă ridicată, pregătită să răspundă la orice încălcare" a armistiţiului, se arată într-un comunicat al armatei.

"Miercuri noapte, (forţele armate israeliene) au efectuat un val de atacuri la scară largă care au vizat site-uri de lansare a rachetelor şi lansatoare ale regimului terorist iranian în tot Iranul, pentru a reduce semnificativ şi neutraliza capacităţile sale de lansare", se adaugă în comunicat.

Contactată de EFE, IDF nu a comentat imediat momentul exact al încheierii acestor atacuri, relativ la intrarea în vigoare a armistiţiului.

Update - SUA: Legislatori americani reacţionează cu prudenţă la anunţarea armistiţiului cu Iranul

Mai mulţi legislatori americani proeminenţi au reacţionat cu prudenţă la anunţarea armistiţiului de două săptămâni în conflictul cu Iranul, unii democraţi criticând modul în care preşedintele american Donald Trump a gestionat războiul, notează miercuri dpa.

"Un armistiţiu este o veste bună - doar pentru că acest război fără scop ar trebui să se încheie cât mai curând posibil", a scris senatorul democrat Richard Blumenthal pe reţeaua X, adăugând însă că Trump încă nu a reuşit să explice de ce a lansat conflictul. "Un armistiţiu pentru poporul american nu este o victorie", a menţionat Blumenthal.

Reprezentantul democrat Gregory Meeks a subliniat că un armistiţiu nu este suficient şi i-a cerut lui Trump să explice Congresului de ce a dus Statele Unite într-un război în care 13 militari americani au fost

ucişi.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a adoptat un ton mai ironic, declarându-se bucuros că Trump "a dat înapoi" şi că acum "caută cu disperare orice fel de rampă de ieşire din fanfaronada sa ridicolă", de asemenea într-o postare pe X.

Senatorul republican Lindsey Graham a susţinut în ce-l priveşte implicarea Congresului în examinarea planului prezentat de Iran pentru încetarea conflictului şi despre care Trump a declarat pe reţeaua sa Truth Social că oferă o "bază fezabilă" pentru negocieri. El a adăugat că va solicita un vot, în mod similar cu procesul utilizat pentru acordul nuclear cu Iranul în timpul fostului preşedinte Barack Obama.

Update - UE: Încetarea temporară a focului între SUA şi Iran creează spaţiu pentru democraţie

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a salutat miercuri acordul de încetare temporară a focului între SUA şi Iran, înţelegere care în opinia sa creează spaţiu pentru democraţie în vederea ajungerii la un acord durabil, relatează AFP şi Reuters.

Acordul de încetare a focului SUA-Iran este un pas în spate de pe marginea prăpastiei după săptămâni de escaladare, a scris Kallas pe X.

Acordul creează o şansă atât de necesară pentru a estompa ameninţările, a opri rachetele, a reporni transportul maritim şi a crea spaţiu pentru diplomaţie în vederea unui acord durabil, a adăugat reprezentanta UE.

Kaja Kallas, care urmează să se deplaseze miercuri în Arabia Saudită, i-a mulţumit ministrului de externe pakistanez Ishaq Dar pentru rolul său în aceste negocieri, subliniind că UE este pregătită să sprijine eforturile de mediere.

Update: Lideri din întreaga lume salută acordul de încetare temporară a focului între SUA şi Iran

Lideri din întreaga lume au salutat acordul de încetare a focului pentru două săptămâni anunţat de SUA şi Iran cu o oră înaintea expirării ultimatumului dat Teheranului de către preşedintele american Donald Trump şi au subliniat importanţa instaurării unei păci durabile în Orientul Mijlociu, relatează miercuri AFP şi Reuters.

Israelul sprijină hotărârea preşedintelui Trump

Israelul sprijină decizia preşedintelui Trump de a suspenda loviturile contra Iranului timp de două săptămâni, cu condiţia ca Teheranul să redeschidă imediat strâmtorile şi să pună capăt atacurilor împotriva SUA, Israelului şi ţărilor din regiune, a declarat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

Încetarea focului pentru două săptămâni nu include Libanul, se precizează în comunicat.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat încetarea focului timp de două săptămâni convenită de SUA şi Iran şi le-a cerut părţilor beligerante să se angajeze pentru instaurarea unei păci durabile şi cuprinzătoare în Orientul Mijlociu.

Secretarul general salută anunţul SUA şi al Iranului privind încetarea focului pentru două săptămâni, a declarat Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al şefului ONU.

Antonio Guterres face apel la toate părţile din conflictul actual din Orientul Mijlociu să-şi respecte obligaţiile în virtutea dreptului internaţional şi să se conformeze termenilor încetării focului în scopul deschiderii căii spre o pace durabilă şi cuprinzătoare în regiune, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit secretarului general al ONU, pentru protejarea vieţilor civililor şi limitarea suferinţelor umane este nevoie urgentă de încetarea ostilităţilor.

Cel mai important este să fie luate măsuri concrete pentru a dezamorsa situaţia, în special pentru a garanta securitatea navigaţiei în strâmtoarea Ormuz, a subliniat Minoru Kihara, purtător de cuvânt al guvernului japonez.

Japonia este al cincilea importator de petrol din lume. Aproximativ 93% din importurile sale de petrol tranzitează strâmtoarea Ormuz.

Mesaje din partea Australiei și Coreii de Sud

Ministerul de Externe sud-coreean a declarat într-un comunicat că guvernul de la Seul speră că negocierile între cele două părţi îşi vor atinge scopul şi că în cel mai scurt timp pacea şi stabilitatea vor fi reinstaurate în Orientul Mijlociu.

Seulul speră că libertatea şi securitatea navigaţiei tuturor navelor, inclusiv celor ale Coreii de Sud, în strâmtoarea Ormuz vor fi garantate rapid.

Canberra a salutat încetarea focului temporară anunţată de SUA şi Iran, avertizând însă că prelungirea războiului ar avea un impact sporit asupra economiei mondiale şi costurile umane ar fi ridicate.

Vom continua să le cerem tuturor părţilor să respecte dreptul internaţional umanitar şi să protejeze viaţa civililor, a declarat biroul premierului australian Anthony Albanese.

Deşi aceasta este o veste încurajatoare, rămân multe de făcut în zilele următoare pentru a garanta o încetare a focului durabilă. În zilele şi săptămânile care vin, Noua Zeelandă va sprijini toate eforturile menite să pună capăt definitiv şi durabil acestui conflict, a reacţionat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe neo-zeelandez, Winston Peters.

Update: Explozii auzite în capitala Bahreinului, la câteva ore după ce SUA au anunţat un armistiţiu cu Iranul

Mai multe explozii au fost auzite miercuri dimineaţă în capitala Bahreinului, Manama, la doar câteva ore după ce Statele Unite au anunţat un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, relatează AFP şi Reuters.

"Apărarea Civilă a stins un incendiu la o facilitate rezultat în urma agresiunii iraniene. Nu au fost raportate victime", a făcut cunoscut Ministerul de Interne al Bahreinului pe reţeaua X.

Bahreinul, care găzduieşte Flota a Cincea a Marinei SUA, este un centru cheie pentru operaţiunile militare americane în Orientul Mijlociu şi a fost vizat în repetate rânduri de atacuri iraniene de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie împotriva Teheranului.

Update: Israelul acceptă armistiţiul cu Iranul (Casa Albă)

Israelul a acceptat armistiţiul cu Iranul, a declarat marţi pentru AFP un oficial al Casei Albe, sub protecţia anonimatului.

Statele Unite şi Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistiţiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului dat de preşedintele american Donald Trump, care ameninţa cu distrugerea Republicii Islamice.

Mediatorul din Pakistan a asigurat că armistiţiul se aplică şi Libanului, unde Israelul desfăşoară operaţiuni militare împotriva grupării armate pro-iraniene Hezbollah.

Totuşi, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri că armistiţiul între SUA şi Iran nu include Libanul, ţară antrenată în războiul din Orientul Mijlociu după atacurile organizaţiei şiite pro-iraniene Hezbollah contra teritoriului israelian.

Declaraţia contrazice un anunţ făcut anterior de premierul pakistanez Shehbaz Sharif, potrivit căruia încetarea focului pentru 14 zile se aplică peste tot, inclusiv în Liban şi în alte părţi.

Update: Israelul raportează rachete lansate de Iran după ce Trump şi-a amânat ultimatumul

Armata israeliană a raportat miercuri dimineaţă că Iranul a lansat rachete în direcţia teritoriului său, la câteva momente după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat amânarea cu două săptămâni a unei campanii de atacuri împotriva infrastructurii iraniene, transmite AFP.

Forţele armate israeliene "au identificat rachete lansate din Iran spre teritoriul statului Israel. Sistemele de apărare sunt activate pentru a intercepta această ameninţare", a indicat armata pe contul său de Telegram

SUA vor ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, anunţă preşedintele american Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că SUA vor contribui la deblocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, transmite Agerpres. Declarația sa vine după ce marţi noaptea Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

Update: Trump acceptă să amâne cu două săptămâni ameninţarea cu un atac devastator împotriva Iranului

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni şi că este pregătit pentru o încetare a focului dacă Teheranul redeschide "complet" strâmtoarea Ormuz, de o importanţă vitală, notează AFP.

"În urma discuţiilor cu premierul Shehbaz Sharif şi mareşalul Asim Munir, din Pakistan, în cursul cărora mi-au cerut să suspend intervenţia militară prevăzută în această seară împotriva Iranului şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte deschiderea completă, imediată şi sigură a strâmtorii Ormuz, accept să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni", a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social, cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

Liderul republican ameninţase mai devreme în cursul zilei că va eradica "o întreagă civilizaţie" dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz.

Cel mai recent ultimatum dintr-o serie de ultimatumuri lansate de Donald Trump Iranului şi respinse în mod repetat, i-a dat Teheranului termen până la ora 20:00, ora Washingtonului (miezul nopţii GMT), pentru a redeschide pasajul maritim strategic, prin care înainte de război trecea 20% din petrolul mondial.

"Va fi un armistiţiu reciproc!", a adăugat Trump, potrivit căruia Statele Unite "şi-au atins şi depăşit deja toate obiectivele militare" de la lansarea atacurilor americano-israeliene pe 28 februarie.

De asemenea, el a raportat discuţii "foarte avansate" în vederea unui acord de pace "pe termen lung" cu Iranul, care a prezentat "o propunere în 10 puncte" ce "constituie o bază viabilă pentru negocieri".