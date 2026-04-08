€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
DCNews Stiri Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Data actualizării: 08:26 08 Apr 2026 | Data publicării: 08:25 08 Apr 2026

Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Autor: Doinița Manic

imagine cu Donald Trump, președintele SUA SUA vor ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, anunță Trump. Foto: Agerpres

SUA vor ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, anunţă preşedintele american Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că SUA vor contribui la deblocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, transmite Agerpres. Declarația sa vine după ce marţi noaptea Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

SUA vor ajuta la decongestionarea traficului în strâmtoarea Ormuz, cale esenţială prin care tranzitează în perioade normale aproximativ 20% din petrolul brut şi gazul natural lichefiat la nivel mondial, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

VEZI ȘI: Israelul, decizie de ultimă oră referitoare la armistițiul cu Iranul

Donald Trump: Se vor câştiga sume mari de bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucţie

Vor exista multe acţiuni pozitive! Se vor câştiga sume mari de bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucţie, a continuat liderul american.

În prezent, aproximativ 130 de milioane de barili de petrol brut şi 46 de milioane de barili de produse petroliere rafinate se află în cele aproximativ 200 de petroliere blocate în regiune, potrivit datelor furnizate de institutul de analize financiare Kpler. Precizăm că Donald Trump a declarat că este pregătit pentru o încetare a focului totală dacă Teheranul va redeschide "complet" Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul general al ONU salută încetarea focului temporară între SUA şi Iran

Între timp, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat încetarea focului timp de două săptămâni convenită de SUA şi Iran, cerând părţilor beligerante să se angajeze pentru instaurarea unei păci durabile şi cuprinzătoare în Orientul Mijlociu, transmit AFP şi DPA.

Secretarul general salută anunţul SUA şi al Iranului privind încetarea focului pentru două săptămâni, a declarat Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al şefului ONU, citat într-un comunicat.

Antonio Guterres face apel la toate părţile din conflictul actual din Orientul Mijlociu să-şi respecte obligaţiile în virtutea dreptului internaţional şi să se conformeze termenilor încetării focului în scopul deschiderii căii spre o pace durabilă şi cuprinzătoare în regiune, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit secretarului general al ONU, pentru protejarea vieţilor civililor şi limitarea suferinţelor umane este nevoie urgentă de încetarea ostilităţilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
razboi
conflict orientul mijlociu
strâmtoarea Ormuz
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Omagiul adus de Real Madrid pentru Mircea Lucescu în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Publicat acum 3 minute
Criză globală! Ce se întâmplă cu industria României. Irineu Darău, explicații la DC NEWS - Video
Publicat acum 16 minute
CCIR și provincia Guangdong, oportunități concrete de investiții și parteneriat industrial
Publicat acum 22 minute
Aprovizionarea cu kerosen va dura câteva luni până la revenirea completă, spune șeful IATA
Publicat acum 23 minute
Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 21 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 38 minute
Israelul, decizie de ultimă oră referitoare la armistițiul cu Iranul
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Rinat Ahmetov (Șahtior Donețk), despre Mircea Lucescu: Lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close