Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că SUA vor contribui la deblocarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, transmite Agerpres. Declarația sa vine după ce marţi noaptea Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

SUA vor ajuta la decongestionarea traficului în strâmtoarea Ormuz, cale esenţială prin care tranzitează în perioade normale aproximativ 20% din petrolul brut şi gazul natural lichefiat la nivel mondial, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Donald Trump: Se vor câştiga sume mari de bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucţie

Vor exista multe acţiuni pozitive! Se vor câştiga sume mari de bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucţie, a continuat liderul american.

În prezent, aproximativ 130 de milioane de barili de petrol brut şi 46 de milioane de barili de produse petroliere rafinate se află în cele aproximativ 200 de petroliere blocate în regiune, potrivit datelor furnizate de institutul de analize financiare Kpler. Precizăm că Donald Trump a declarat că este pregătit pentru o încetare a focului totală dacă Teheranul va redeschide "complet" Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul general al ONU salută încetarea focului temporară între SUA şi Iran

Între timp, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat încetarea focului timp de două săptămâni convenită de SUA şi Iran, cerând părţilor beligerante să se angajeze pentru instaurarea unei păci durabile şi cuprinzătoare în Orientul Mijlociu, transmit AFP şi DPA.

Secretarul general salută anunţul SUA şi al Iranului privind încetarea focului pentru două săptămâni, a declarat Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al şefului ONU, citat într-un comunicat.

Antonio Guterres face apel la toate părţile din conflictul actual din Orientul Mijlociu să-şi respecte obligaţiile în virtutea dreptului internaţional şi să se conformeze termenilor încetării focului în scopul deschiderii căii spre o pace durabilă şi cuprinzătoare în regiune, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit secretarului general al ONU, pentru protejarea vieţilor civililor şi limitarea suferinţelor umane este nevoie urgentă de încetarea ostilităţilor.