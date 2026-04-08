Israelul, decizie de ultimă oră referitoare la armistițiul cu Iranul

Israelul a acceptat armistițiul cu Iranul, a declarat marți pentru AFP un oficial al Casei Albe, sub protecția anonimatului.
Statele Unite și Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistițiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump care amenința cu distrugerea Republicii Islamice.
Mediatorul pakistanez a asigurat că armistițiul se aplică și Libanului, unde Israelul desfășoară operațiuni militare împotriva grupării armate pro-iraniene Hezbollah, informează Agerpres.
