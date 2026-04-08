DCNews Stiri Internațional Israelul, decizie de ultimă oră referitoare la armistițiul cu Iranul
Data actualizării: 06:36 08 Apr 2026 | Data publicării: 06:36 08 Apr 2026

Israelul, decizie de ultimă oră referitoare la armistițiul cu Iranul
Autor: Crişan Andreescu

steag

Israelul a acceptat armistițiul cu Iranul, a declarat marți pentru AFP un oficial al Casei Albe, sub protecția anonimatului.

Statele Unite și Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistițiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz, cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului lui Donald Trump care amenința cu distrugerea Republicii Islamice.

Mediatorul pakistanez a asigurat că armistițiul se aplică și Libanului, unde Israelul desfășoară operațiuni militare împotriva grupării armate pro-iraniene Hezbollah, informează Agerpres.

