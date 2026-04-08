Trump, decizie de ultimă oră după ce anunțase că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta

Donald Trump a declarat că, în urma discuțiilor cu liderii Pakistanului, va fi instituit un armistițiu între SUA și Iran, dacă Iranul acceptă reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz.

„Pe baza discuțiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu mareșalul Asim Munir din Pakistan, care mi-au cerut să amân forța distructivă ce urma să fie lansată în această seară asupra Iranului, și cu condiția ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele și atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un armistițiu de ambele părți!

Motivul este că ne-am atins și chiar am depășit toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind pacea pe termen lung cu Iranul și pacea în Orientul Mijlociu. Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și credem că reprezintă o bază viabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de dispută din trecut au fost convenite între Statele Unite și Iran, însă această perioadă de două săptămâni va permite finalizarea acordului.

În numele Statelor Unite ale Americii, în calitate de președinte, și reprezentând totodată țările din Orientul Mijlociu, este o onoare să aducem această problemă de lungă durată aproape de rezolvare.

Vă mulțumesc pentru atenție!”, a transmis Donald Trump.

Israelul face parte din armistițiul de două săptămâni anunțat de Donald Trump cu doar o oră și jumătate înainte de termenul limită impus Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, potrivit unui oficial de rang înalt de la Casa Albă.

Israelul a fost de acord, la rândul său, să suspende campania de bombardamente pe durata negocierilor, a precizat oficialul.

Iranul acceptă oficial armistițiul și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, dacă atacurile încetează

Iranul afirmă că a obținut „o mare victorie” și că a determinat Statele Unite să accepte planul său în 10 puncte, potrivit unui comunicat al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a anunțat că Iranul va accepta un armistițiu „dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite”.

Acesta a precizat că, „pentru o perioadă de două săptămâni, va fi posibilă trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz”.

Măsura va fi implementată „în coordonare cu forțele armate ale Iranului și ținând cont de limitările tehnice”, a adăugat oficialul.

Prețurile petrolului scad după anunțul armistițiului făcut de Trump

Prețurile globale ale petrolului au scăzut puternic după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un armistițiu condiționat de două săptămâni.

Petrolul Brent a coborât cu 5,8%, ajungând la 103,42 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a scăzut cu aproape 8,5%, până la 103,25 dolari.

Cu toate acestea, prețurile rămân mult mai ridicate decât înainte de declanșarea conflictului, pe 28 februarie.