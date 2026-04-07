Donald Trump întinde o ultimă mână Iranului: Condiția care ar putea „îngheța“ ultimatumul din această noapte

Bret Baier, prezentator la postul de televiziune Fox News, a declarat că președintele Donald Trump „se ține” de planul său de a lansa un atac fără precedent asupra Iranului dacă negocierile pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz eșuează până marți, ora 20:00 (n.r. 03:00, 8 aprilie 2026, ora României).

„A zis: Se întâmplă la ora 20:00. Dacă ajungem în acel punct, va exista un atac cum nu s-a mai văzut”, a spus Baier, marți, parafrazându-l pe Donald Trump.

Anterior, forțele americane au lovit ținte militare din Iran, iar Donald Trump a spus că „o întreagă civilizație va muri în seara asta, pentru a nu fi niciodată readusă înapoi” cu atacuri devastatoare asupra infrastructurii critice mai târziu în cursul zilei.

Potrivit lui Baier, Trump „a spus că, dacă negocierile avansează astăzi”, planurile sale s-ar putea schimba.

Ulterior însă, când Trump a discutat din nou cu Baier, președintele SUA a spus că este foarte hotărât. Dacă nu se fac progrese, își va duce la bun sfârșit planurile, a declarat prezentatorul TV.

„Vom afla în seara asta”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social, numind decizia Iranului de a se angaja sau nu în negocieri „unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii”.