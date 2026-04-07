DCNews Stiri Criza energetică actuală, „mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc": Avertismentul directorului AIE, Fatih Birol
Data publicării: 12:59 07 Apr 2026

Criza energetică actuală, „mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc”: Avertismentul directorului AIE, Fatih Birol
Autor: Iulia Horovei

nava nave stramtoarea ormuz iran razboi Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Actuala criză energetică legată de războiul din Orientul Mijlociu este cea mai gravă criză pe care a văzut-o lumea vreodată, a avertizat directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), Fatih Birol.

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, consideră că actuala criză energetică legată de războiul din Orientul Mijlociu este cea mai gravă criză pe care lumea a văzut-o vreodată, adăugând însă că aceasta ar trebui să accelereze dezvoltarea energiilor regenerabile, transmite AFP.

Într-un interviu publicat, marţi, în ziarul francez Le Figaro, Fatih Birol, a apreciat că „există şi motive de optimism”, deoarece, în opinia sa, „arhitectura sistemului energetic global se va schimba” în următorii ani.

„Va dura ani. Nu va fi o soluţie la criza actuală, dar geopolitica energiei va fi profund transformată”, a declarat Birol, care consideră că „unele tehnologii vor progresa mult mai repede decât altele”.

„Acesta este cazul energiilor regenerabile, a energiei fotovoltaice şi a celei eoliene, care se extind foarte rapid. Va exista o trecere rapidă la energiile regenerabile, în câteva luni”, a estimat şeful AIE.

Pentru acesta, criza actuală ar trebui, de asemenea, „să relanseze energia nucleară, inclusiv reactoarele modulare mici”, în timp ce ţările vor putea să se bazeze pe capacitate suplimentară datorită prelungirii duratei de viaţă a centralelor electrice existente.

Criza actuală, mai gravă decât ultimele trei la un loc

Cu toate acestea, Fatih Birol s-a declarat „foarte pesimist" şi a subliniat că „lumea nu a experimentat niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”.

„Criza actuală este mai gravă decât cele din 1973, 1979 şi 2022 la un loc”, a spus el, adăugând că „acest război blochează una dintre arterele economiei globale. Nu doar petrolul şi gazele, ci şi îngrăşămintele, produsele petrochimice, heliul şi multe alte lucruri".

Lumea este pe cale să intre „într-o lună aprilie neagră”, a avertizat Birol. „Martie a fost foarte dificilă, dar aprilie va fi mult mai rea", a repetat oficialul, reluând remarci similare de săptămâna trecută. „Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă pe tot parcursul lunii aprilie, vom pierde de două ori mai mult ţiţei şi produse rafinate decât în martie”, a avertizat directorul general al AIE.

Ca reacţie la atacurile Israelului şi SUA, Iranul a blocat aproape în întregime traficul în Strâmtoarea Ormuz, prin care, în mod normal, circulă aproximativ 20% din petrolul şi gazele naturale, ceea ce a dus la o creştere bruscă a preţurilor la energie.

Agenţia Internaţională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizaţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă. 

