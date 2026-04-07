Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”

UPDATE 5: Ambasadorul Iranului în Pakistan afirmă că eforturile diplomatice de a pune capăt războiului sunt într-un stadiu „critic”

Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a declarat că eforturile „pozitive și productive” ale Pakistanului de a opri războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului se apropie de un stadiu „critic și sensibil”, fără a oferi mai multe detalii.

Pakistanul a devenit un intermediar cheie după ce mulți dintre mediatorii obișnuiți din Golf au fost atrași în război, ca urmare a atacurilor lansate de Iran asupra activelor americane și a altor ținte din regiune.

UPDATE 4: Israelul sfătuiește iranienii să nu folosească trenurile

Armata israeliană le-a transmis marţi iranienilor să nu folosească trenurile şi să nu se apropie de liniile de cale ferată, informează Reuters.

„Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm ca, din acest moment până la 21:00, ora Iranului, să vă abţineţi de la utilizarea trenurilor şi de la călătoriile cu trenul în Iran. Prezenţa dumneavoastră în trenuri şi în apropierea liniilor de cale ferată vă pune viaţa în pericol", a postat armata israeliană pe contul său în limba persană de pe platforma X.

Totodată, EFE relatează că Teheranul a fost atacat din nou marţi într-o ofensivă comună americano-israeliană, potrivit Semilunii Roşii Iraniene şi confirmată de Forţele de Apărare Israeliene (IDF), pe fondul ultimatumului preşedintelui american Donald Trump de a ajunge la un acord.

„O altă zonă rezidenţială a fost vizată de un atac aerian al regimului sionist şi al Statelor Unite, iar acum salvatorii Semilunii Roşii oferă ajutor şi salvare”, au declarat serviciile de urgenţă iraniene pe platforma de socializare Telegram, alături de un videoclip care arată lucrători printre dărâmăturile clădirilor prăbuşite.

Nici Semiluna Roşie, nici agenţiile de ştiri iraniene nu au raportat încă victime sau răniţi.

IDF a revendicat, de asemenea, pe canalul său de Telegram, responsabilitatea pentru „un val de atacuri aeriene menite să afecteze infrastructura regimului terorist iranian din Teheran şi din alte zone" ale ţării, fără a specifica ce puncte au fost lovite.

Cu o zi înainte, Iranul a prezentat Casei Albe o propunere de a pune capăt războiului, în timp ce preşedintele american Donald Trump, care şi-a prelungit ultimatumul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz până marţi seară, a afirmat că întreaga Republică Islamică „poate fi anihilată într-o noapte”.

Israelul, la rândul său, păstrează tăcerea cu privire la disponibilitatea sa de a negocia, iar prim-ministrul ţării, Benjamin Netanyahu, s-a lăudat că „Israelul este mai puternic ca oricând, iar regimul terorist al Iranului este mai slab ca oricând”.

UPDATE 3: Malaezia confirmă trecerea unui petrolier prin Strâmtoarea Ormuz

Ministerul Afacerilor Externe al Malaeziei a confirmat că una dintre cele șapte nave comerciale deținute de malaezieni, anterior blocate în Strâmtoarea Ormuz, „a primit trecere în siguranță” și se află acum în drum spre destinația finală.

„Rezultatul pozitiv vine în urma unor angajamente diplomatice la nivel înalt”, inclusiv a unei convorbiri telefonice între prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim și președintele iranian Masoud Pezeshkian luna trecută, a declarat ministerul într-un comunicat.

Oficialii nu au oferit numele navei, nu au precizat dacă transporta marfă sau care a fost destinația finală.

Ambasada Iranului la Kuala Lumpur a declarat luni, într-o postare pe rețelele de socializare, că prima navă malaeziană a trecut prin strâmtoare.

UPDATE 2: Arabia Saudită anunță interceptarea a cel puțin 18 drone de atac în ultimele ore

Purtătorul de cuvânt militar al Arabiei Saudite a declarat că apărarea aeriană a țării a interceptat cel puțin 18 drone în ultimele ore.

Într-o postare pe X, Ministerul Apărării a declarat că toate cele 18 drone au fost distruse.

UPDATE: Indonezia majorează suprataxa pentru combustibil pentru companiile aeriene interne pe fondul crizei aprovizionării cu energie

Călătorii din Indonezia se pregătesc pentru o creștere a tarifelor biletelor după ce guvernul a anunțat o creștere cu 38% a suprataxelor pentru combustibil pentru companiile aeriene interne, din cauza impactului prețurilor tot mai mari la petrol și a ofertei limitate.

„Am stabilit creșterea suprataxei pentru combustibil la 38%. Această decizie nu a fost luată unilateral, ci prin coordonare și contribuții, în special din partea companiilor aeriene”, a declarat ministrul Transporturilor, Dudy Purwagandhi, citat de publicația de știri Jakarta Globe și preluat de Aljazeera.

Suprataxa este menită să ajute transportatorii aerieni să absoarbă creșterea costurilor operaționale fără a transfera întreaga povară a creșterii prețurilor la combustibil asupra pasagerilor.

Citând date de la Asociația Națională a Transportatorilor Aerieni din Indonezia, raportul arată că prețurile interne la combustibilul pentru aviație au înregistrat o creștere de 72,45% din martie.

Războiul din Orientul Mijlociu continuă în a 39-a zi.

Armata israeliană anunță un nou val de atacuri asupra Iranului

Armata israeliană a anunţat marţi un „val de lovituri” asupra Iranului după ce preşedintele american Donald Trump a respins o ofertă de armistiţiu din partea ţărilor mediatoare pentru a pune capăt războiului americano-israelian împotriva Iranului, notează AFP.

„Cu puţin timp în urmă, forţele israeliene au efectuat un val de lovituri aeriene menite să distrugă infrastructura regimului terorist iranian din Teheran şi din alte părţi ale Iranului”, a scris armata pe Telegram.

Japonia, pregătiri pentru discuții cu regimul iranian

Între timp, premierul japonez Sanae Takaichi a anunțat că sunt în curs „pregătiri” pentru o discuţie telefonică cu preşedintele iranian Masoud Pezeshkian, notează AFP, preluat de Agerpres.

„Am spus ieri că se fac pregătiri pentru un apel telefonic cu preşedintele iranian”, a declarat Takaichi în Parlament.

„Trebuie să comunicăm atât cu Statele Unite, cât şi cu Iranul, motiv pentru care încercăm să organizăm apeluri telefonice cu preşedinţii ambelor ţări”, a spus ea în faţa Comisiei de Buget a Senatului.

Mai devreme, Tokyo anunţase că Iranul a eliberat un cetăţean japonez care fusese reţinut din ianuarie, Kyodo News raportând că acesta este şeful biroului din Teheran al televiziunii de stat NHK.

Ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, a discutat telefonic cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, luni seară târziu, a făcut cunoscut Tokyo.

Motegi „şi-a exprimat profunda îngrijorare faţă de prelungirea schimbului de atacuri de represalii (ale Iranului împotriva ţărilor din Golf) şi a reiterat poziţia constantă a Japoniei, conform căreia o dezescaladare rapidă a situaţiei este de o importanţă capitală”, a declarat Ministerul nipon de Externe.

„De asemenea, el a îndemnat Iranul să se angajeze cu sinceritate în eforturile diplomatice aflate în prezent în curs între ţările vizate”, a adăugat comunicatul.

Japonia este al cincilea cel mai mare importator de petrol din lume, peste 90% din petrolul său provenind din Orientul Mijlociu, împreună cu aproximativ 10% din importurile sale de gaz natural lichefiat (GNL).

Luni, preşedintele american Donald Trump i-a criticat din nou pe aliaţii din NATO, precum şi Coreea de Sud, Australia şi Japonia, pentru că nu au sprijinit Statele Unite în războiul cu Iranul.