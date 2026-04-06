Donald Trump face anunțul așteptat de toată planeta: Mâine noapte putem elimina întreaga țară / video / live

Preşedintele american Donald Trump susţine o conferinţă de presă alături de militari la Casa Albă, luni după-amiază, eveniment în care se aşteaptă ca republicanul să dea mai multe detalii despre ultimatumul adresat Iranului.

UPDATE: „Mâine noapte putem elimina întreaga țară”, a zis Donald Trump cu referire la Iran.

Președintele Donald Trump a declarat luni, într-o conferință de presă, că Iranul ar putea fi „eliminat” într-o singură noapte și a sugerat că acest lucru „ar putea” avea loc chiar marți noapte.

„Întreaga țară ar putea fi eliminată într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”, a spus președintele.

Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că SUA ar putea lovi centrale electrice, poduri și alte elemente de infrastructură din Iran dacă Teheranul nu ajunge la un acord sau nu redeschide Strâmtoarea Hormuz, o rută pentru transportul petrolului.

UPDATE: Președintele Donald Trump a relatat detalii despre situația dificilă prin care a trecut militarul american salvat din Iran în weekend, după ce avionul său de tip F-15E a fost doborât.

Trump a spus că ofițerul a urcat pe un teren abrupt, cu „fața sângerând destul de abundent”, după ce s-a catapultat.

„Ofițerul și-a urmat pregătirea și a urcat în terenul muntos periculos, îndreptându-se către o altitudine mai mare, așa cum sunt instruiți să facă pentru a evita capturarea”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă.

Potrivit acestuia, militarul și-a tratat singur rănile și a contactat forțele americane pentru a le transmite locația sa.

Mobilizarea masivă a forțelor americane pentru desfășurarea operațiunii de salvare a implicat 155 de aeronave, inclusiv patru bombardiere, 64 de avioane de luptă, 48 de avioane de realimentare în aer, 13 aeronave de salvare și altele, a declarat Trump.

Operațiunea a inclus și o acțiune de diversiune menită să îi inducă în eroare pe iranieni cu privire la locul în care se afla ofițerul doborât.

„Am vrut să îi facem să caute în zone diferite. Așa că am fost răspândiți peste tot”, a spus Trump.

UPDATE: Președintele Donald Trump a declarat luni că administrația sa caută „scurgerea de informații” din spatele primelor relatări potrivit cărora un ofițer al Forțelor Aeriene era dispărut în Iran, după doborârea avionului său de vânătoare săptămâna trecută.

Trump a amenințat, de asemenea, cu închisoarea jurnalistul care „a publicat materialul”, dacă acesta refuză să-și dezvăluie sursa.

„Operațiunea a devenit mult mai dificilă pentru că cineva a divulgat informații”, a spus Trump în timpul unei conferințe de presă în care a prezentat cele două operațiuni separate de salvare a membrilor echipajului al căror avion a fost doborât deasupra Iranului: „Depunem toate eforturile să găsim acea persoană”.

Președintele a adăugat ulterior: „Persoana care a făcut materialul va ajunge la închisoare dacă nu spune.”

Trump a criticat dezvăluirea privind existența unui al doilea membru al echipajului dispărut. El a zis că aceasta a complicat eforturile armatei americane de a-l salva, deoarece i-a alertat pe iranieni și i-a determinat să încerce să-l găsească primii.

„Vom merge la compania media care a publicat informația și vom invoca securitatea națională: ori o dezvăluiți, ori mergeți la închisoare”, a spus Trump. „Trebuie să găsim acea persoană care a scurs informațiile, pentru că este un individ bolnav”, a mai zis președintele.

UPDATE: Președintele Donald Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au invocat divinitatea în timp ce au lăudat misiunile reușite prin care au fost salvați doi aviatori americani, după ce avionul lor de luptă a fost doborât în Iran săptămâna trecută.

„Dumnezeu a fost alături de noi... incredibil”, a spus Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, adăugând că totul s-a întâmplat în perioada Paștelui.

„Când intri în astfel de zone, nu mai ieși cum am ieșit noi. Dumnezeu a fost cu noi, vă spun”, a declarat președintele.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Preşedintele american va răspunde întrebărilor jurnaliştilor despre conflictul din Orientul Mijlociu. Conferinţa de presă a lui Trump este programată să înceapă la 20:00, ora României.

Înainte cu o oră de începutul conferinței, Donald Trump a reiterat amenințările privind centralele electrice și podurile, dar a dat asigurări că SUA „nu vor merge mai departe”. El a zis că SUA vor continua să lovească infrastructura țării dacă nu se predă: „Iar dacă nu o vor face, nu vor mai avea poduri. Nu vor mai avea centrale electrice. Nu vor mai avea nimic”.

El a adăugat că „nu va merge mai departe, pentru că există și alte lucruri mai grave decât acestea două”.

„Dacă ar fi după mine, ce mi-ar plăcea să fac? Să iau petrolul. Pentru că este acolo și poate fi luat. Nu au ce să facă în privința asta. Din păcate, poporul american ar vrea să ne întoarcem acasă. Dacă ar depinde de mine, aș lua petrolul, l-aș păstra (...) aș face mulți bani și, în același timp, aș avea grijă și de poporul iranian”, a mai zis Donald Trump.

El a spus că au loc negocieri cu „oameni rezonabili” din guvernul iranian. A mai zis și că noii lideri ai Iranului sunt mult mai puțin radicalizați comparativ cu cei anteriori, care au fost uciși de la începutul războiului.

