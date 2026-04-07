Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă

Mojtaba Khamenei a fost declarat lider suprem după moartea tatălui său, dar este spitalizat inconștient în Qom, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) conduce efectiv războiul, scrie Israel National News.

Un raport al ziarului The Times susține că noul lider suprem declarat al Iranului, Mojtaba Khamenei, este incapabil să conducă țara încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu și că este în prezent spitalizat în stare gravă în orașul Qom.

Potrivit raportului, care citează o notă diplomatică clasificată, Mojtaba Khamenei a fost numit lider suprem în urma morții tatălui său. Cu toate acestea, de la numirea sa, se pare că nu a jucat niciun rol activ în guvernare sau în luarea deciziilor. În schimb, se spune că IRGC gestionează interesele țării.

Imaginile cu Mojtaba Khamenei apărute în presă ar fi putut fi generate cu AI

În ultimele zile, autoritățile iraniene au publicat imagini care îl arată pe Khamenei supraveghind operațiunile dintr-o „cameră de război”, însă analiștii internaționali care au examinat videoclipul și-au exprimat îndoielile cu privire la autenticitatea acestuia, concluzionând că a fost probabil generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Evaluarea lor se bazează pe mai mulți factori, inclusiv absența oricărei înregistrări audio în care Khamenei vorbește despre evenimentele actuale, lipsa unui răspuns vizibil la evoluțiile majore din timpul războiului și analiza tehnică a înregistrărilor video. Experții au subliniat nereguli în mișcările faciale și modelele de pixeli care sugerează manipulări digitale avansate, menite să prezinte o iluzie a conducerii sale active.