DCNews Stiri Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Data actualizării: 09:49 07 Apr 2026 | Data publicării: 09:46 07 Apr 2026

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Autor: Doinița Manic

imagine cu Mojtaba Khamenei Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, noul Ayatollah din Iran, s-ar afla în spital încă de la începutul războiului. Sursa Foto: Agerpres

Potrivit unor documente scurse în presă, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-ar afla internat în spital și ar fi incapabil să conducă țara.

Mojtaba Khamenei a fost declarat lider suprem după moartea tatălui său, dar este spitalizat inconștient în Qom, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) conduce efectiv războiul, scrie Israel National News.

Un raport al ziarului The Times susține că noul lider suprem declarat al Iranului, Mojtaba Khamenei, este incapabil să conducă țara încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu și că este în prezent spitalizat în stare gravă în orașul Qom.

VEZI ȘI: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, neagă atacurile împotriva Omanului și Turciei. „Au relații bune cu noi”

Potrivit raportului, care citează o notă diplomatică clasificată, Mojtaba Khamenei a fost numit lider suprem în urma morții tatălui său. Cu toate acestea, de la numirea sa, se pare că nu a jucat niciun rol activ în guvernare sau în luarea deciziilor. În schimb, se spune că IRGC gestionează interesele țării.

Imaginile cu Mojtaba Khamenei apărute în presă ar fi putut fi generate cu AI

În ultimele zile, autoritățile iraniene au publicat imagini care îl arată pe Khamenei supraveghind operațiunile dintr-o „cameră de război”, însă analiștii internaționali care au examinat videoclipul și-au exprimat îndoielile cu privire la autenticitatea acestuia, concluzionând că a fost probabil generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

VEZI ȘI: Noul ayatollah din Iran, fiul lui Khamenei, ”este și mai terorist decât taică-su, mai rău”. Dr. Berkovits: Eu cred că și zilele lui sunt numărate. Avem informații perfecte

Evaluarea lor se bazează pe mai mulți factori, inclusiv absența oricărei înregistrări audio în care Khamenei vorbește despre evenimentele actuale, lipsa unui răspuns vizibil la evoluțiile majore din timpul războiului și analiza tehnică a înregistrărilor video. Experții au subliniat nereguli în mișcările faciale și modelele de pixeli care sugerează manipulări digitale avansate, menite să prezinte o iluzie a conducerii sale active.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Publicat acum 19 minute
Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Publicat acum 21 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 36 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 41 minute
Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 49 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 4 minute
BANCUL ZILEI: Destăinuire între preoți
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare
Publicat acum 36 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
 
