Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Investigațiile CT indică mai multe accidente vasculare

Antrenorul Mircea Lucescu este în continuare internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, după ce o investigație CT complexă a evidențiat multiple accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar, au anunțat medicii marți.
Starea de sănătate a tehnicianului în vârstă de 78 de ani ridică îngrijorări, după ce acesta a fost internat de urgență în urmă cu mai bine de o săptămână.
Medicii au efectuat investigații amănunțite și monitorizează atent evoluția pacientului.
Potrivit reprezentanților Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, examinarea CT realizată marți a scos la iveală „multiple” semne de accidente vasculare ischemice cerebrale, precum și focare de trombembolism pulmonar.
Echipa medicală a analizat în detaliu situația clinică și a informat familia pacientului cu privire la concluziile investigațiilor și la pașii următori.
Medicii au decis ca Mircea Lucescu să rămână internat, sub monitorizarea atentă a unei echipe pluridisciplinare. Evoluția stării sale de sănătate va fi evaluată constant, în funcție de răspunsul la tratament.
Antrenorul a fost internat pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal. Incidentul a necesitat intervenția rapidă a medicilor și transportul de urgență la spital.
Situația rămâne una delicată, iar cadrele medicale continuă să supravegheze îndeaproape evoluția stării sale.
