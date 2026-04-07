€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Investigațiile CT indică mai multe accidente vasculare
Data actualizării: 16:17 07 Apr 2026 | Data publicării: 16:15 07 Apr 2026

Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Investigațiile CT indică mai multe accidente vasculare
Autor: Alexandra Curtache

mircea lucescu Mircea Lucescu, antrenorul și fostul selecționer al naționalei de fotbal a României. Sursa foto: Agerpres

Antrenorul Mircea Lucescu este în continuare internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, după ce o investigație CT complexă a evidențiat multiple accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar, au anunțat medicii marți.

Starea de sănătate a tehnicianului în vârstă de 78 de ani ridică îngrijorări, după ce acesta a fost internat de urgență în urmă cu mai bine de o săptămână.

Medicii au efectuat investigații amănunțite și monitorizează atent evoluția pacientului.

Rezultatele investigațiilor medicale

Potrivit reprezentanților Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, examinarea CT realizată marți a scos la iveală „multiple” semne de accidente vasculare ischemice cerebrale, precum și focare de trombembolism pulmonar.

Echipa medicală a analizat în detaliu situația clinică și a informat familia pacientului cu privire la concluziile investigațiilor și la pașii următori.

Medicii au decis ca Mircea Lucescu să rămână internat, sub monitorizarea atentă a unei echipe pluridisciplinare. Evoluția stării sale de sănătate va fi evaluată constant, în funcție de răspunsul la tratament.

Internare de urgență după un episod medical

Antrenorul a fost internat pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal. Incidentul a necesitat intervenția rapidă a medicilor și transportul de urgență la spital.

Situația rămâne una delicată, iar cadrele medicale continuă să supravegheze îndeaproape evoluția stării sale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close