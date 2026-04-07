Ultimele informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Investigațiile CT indică mai multe accidente vasculare

Starea de sănătate a tehnicianului în vârstă de 78 de ani ridică îngrijorări, după ce acesta a fost internat de urgență în urmă cu mai bine de o săptămână.

Medicii au efectuat investigații amănunțite și monitorizează atent evoluția pacientului.

Rezultatele investigațiilor medicale

Potrivit reprezentanților Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, examinarea CT realizată marți a scos la iveală „multiple” semne de accidente vasculare ischemice cerebrale, precum și focare de trombembolism pulmonar.

Echipa medicală a analizat în detaliu situația clinică și a informat familia pacientului cu privire la concluziile investigațiilor și la pașii următori.

Medicii au decis ca Mircea Lucescu să rămână internat, sub monitorizarea atentă a unei echipe pluridisciplinare. Evoluția stării sale de sănătate va fi evaluată constant, în funcție de răspunsul la tratament.

Internare de urgență după un episod medical

Antrenorul a fost internat pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal. Incidentul a necesitat intervenția rapidă a medicilor și transportul de urgență la spital.

Situația rămâne una delicată, iar cadrele medicale continuă să supravegheze îndeaproape evoluția stării sale.