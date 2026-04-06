Mircea Lucescu, internat la ATI, emoționează Turcia: Imagini din nou virale cu el și Calhanoglu: ”Aproape ca tată și fiu” / Video

Fostul selecționer al României și al Turciei, Mircea Lucescu, este acum internat la Terapie Intensivă, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Turcii sunt la curent cu veștile care vin de la spital, cu privire la evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Imagini virale în Turcia cu Mircea Lucescu și Hakan Calhanoglu

Mai mult, în Turcia, s-au viralizat pe rețelele sociale, momentele emoționante întâmplate la finalul semifinalei de baraj pentru CM 2026, Turcia - România, dintre Mircea Lucescu și Hakan Calhanoglu.

La finalul meciului de la Istanbul, Mircea Lucescu și atacantul Hakan Calhanoglu s-au îmbrațișat. Fotbalistul turc i-a fost recunoscător lui ”Il Luce”, pentru perioada petrecută când românul a fost selecționerul Turciei.

Acum, după ce s-a aflat starea gravă în care a ajuns Mircea Lucescu, aflat în comă indusă, imaginile cu antrenorul român și Hakan Calhanoglu s-au ”viralizat din nou”, notează publicația Telgraf.

????Dünya Kupası play-off yarı finalinde ????????Romanya’yı 1-0 yenen ????????Türkiye maçı sonunda Beşiktaş Park sahasında duygusal anlar yaşandı.



⚽️Bugünkü Türkiye Milli Takımı'nın temellerini atan Mircea Lucescu'nun (2017-2019) döneminde takıma kazandırdığı Hakan Çalhanoğlu, büyük bir… — Romanya Haber (@romanya_haber) March 27, 2026

Replici emoționante între Mircea Lucescu și Calhanoglu

”Schimbul emoționant de replici de după meci dintre Lucescu și Calhanoglu a devenit un subiect în trend pe rețelele sociale. Cei doi s-au îmbrățișat călduros, aproape ca tată și fiu, revăzându-se după mult timp.

Această îmbrățișare l-a făcut chiar și pe Montella, care venise să-și ia rămas bun de la Lucescu, să aștepte puțin. Acest moment emoționant dintre Mircea Lucescu și Hakan Calhanoglu a devenit din nou viral”, conform sursei citate.

Amintim că Mircea Lucescu a avut mai multe probleme de sănătate în ultimele luni. Cel mai recent, marele antrenor român a fost internat în spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de fotbal, desfășurat la Mogoșoaia pe data de 29 martie 2026, dinaintea meciului amical contra selecționatei Slovaciei.

Apoi, „Il Luce” a suferit un infarct miocardic acut în cursul dimineții de vineri, 3 aprilie 2026, chiar când se pregătea să fie externat. De atunci, starea acestuia s-a deteriorat rapid până la mutarea sa în secția de Terapie Intensivă.