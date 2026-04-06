€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
DCNews Sport Mircea Lucescu, internat la ATI, emoționează Turcia: Imagini din nou virale cu el și Calhanoglu: "Aproape ca tată și fiu" / Video
Data actualizării: 13:09 06 Apr 2026 | Data publicării: 12:49 06 Apr 2026

Mircea Lucescu, internat la ATI, emoționează Turcia: Imagini din nou virale cu el și Calhanoglu: ”Aproape ca tată și fiu” / Video
Autor: Andrei Itu

agerpres_18697477 Mircea Lucescu Mircea Lucescu Sursa: Agerpres

Antrenorul Mircea Lucescu trece prin momente grele, în stare gravă la spital. Turcii urmăresc și ei ce se întâmplă cu marele tehnician român.

Fostul selecționer al României și al Turciei, Mircea Lucescu, este acum internat la Terapie Intensivă, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Turcii sunt la curent cu veștile care vin de la spital, cu privire la evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Imagini virale în Turcia cu Mircea Lucescu și Hakan Calhanoglu

Mai mult, în Turcia, s-au viralizat pe rețelele sociale, momentele emoționante întâmplate la finalul semifinalei de baraj pentru CM 2026, Turcia - România, dintre Mircea Lucescu și Hakan Calhanoglu.

La finalul meciului de la Istanbul, Mircea Lucescu și atacantul Hakan Calhanoglu s-au îmbrațișat. Fotbalistul turc i-a fost recunoscător lui ”Il Luce”, pentru perioada petrecută când românul a fost selecționerul Turciei.

Acum, după ce s-a aflat starea gravă în care a ajuns Mircea Lucescu, aflat în comă indusă, imaginile cu antrenorul român și Hakan Calhanoglu s-au ”viralizat din nou”, notează publicația Telgraf.

VIDEO

Replici emoționante între Mircea Lucescu și Calhanoglu

”Schimbul emoționant de replici de după meci dintre Lucescu și Calhanoglu a devenit un subiect în trend pe rețelele sociale. Cei doi s-au îmbrățișat călduros, aproape ca tată și fiu, revăzându-se după mult timp.

Această îmbrățișare l-a făcut chiar și pe Montella, care venise să-și ia rămas bun de la Lucescu, să aștepte puțin. Acest moment emoționant dintre Mircea Lucescu și Hakan Calhanoglu a devenit din nou viral”, conform sursei citate.

Vezi și - Fapt mai puțin știut despre Mircea Lucescu / Video

Amintim că Mircea Lucescu a avut mai multe probleme de sănătate în ultimele luni. Cel mai recent, marele antrenor român a fost internat în spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de fotbal, desfășurat la Mogoșoaia pe data de 29 martie 2026, dinaintea meciului amical contra selecționatei Slovaciei.

Apoi, „Il Luce” a suferit un infarct miocardic acut în cursul dimineții de vineri, 3 aprilie 2026, chiar când se pregătea să fie externat. De atunci, starea acestuia s-a deteriorat rapid până la mutarea sa în secția de Terapie Intensivă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea lucescu
turcia
spital
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Adrian Negrescu atenționează: prețul carburanților ar putea ajunge la chiar 12 lei/litru, dar alta e marea problemă. Franța, Italia, Marea Britanie deja se confruntă cu asta
Publicat acum 6 minute
IRI Travel își consolidează parteneriatul oficial cu lanțul hotelier Grifid din Bulgaria
Publicat acum 44 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 51 minute
București, destinație de top pentru vara lui 2026, spune presa din Marea Britanie: Perfect pentru vacanță, atractiv și ieftin
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Încălzirea globală ar putea expune în Antarctica un teren cât Pennsylvania, valoros în resurse minerale. Ce se află sub calota glaciară
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 58 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 44 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Noi opere ale lui Darius Vâlcov, scoase la licitație. A doua parte a colecției, de trei ori mai mare decât prima. Sunt premiere pe piața din România GALERIE FOTO
Publicat acum 6 ore si 14 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close