Data publicării: 13:12 08 Apr 2026

„L-am pierdut pe Mircea Lucescu”: Minut de reculegere în memoria antrenorului român, în ligile de fotbal ale Turciei
Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu turcia Regretatul antrenor român Mircea Lucescu/ steagul Turciei. Sursa foto: Freepik, Agerpres/ Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat, miercuri, că va fi ținut un minut de reculegere la toate meciurile din ligile profesioniste din Turcia, în memoria regretatului antrenor român Mircea Lucescu, în timp ce echipele care doresc vor purta banderole negre.

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat, miercuri, că se va ține un minut de reculegere în la toate meciurile din ligile profesioniste din Turcia, în memoria antrenorului Mircea Lucescu, în perioada 8-13 aprilie.

Mai mult, potrivit aceluiași comunicat, echipele de fotbal care doresc să-i aducă un omagiu tehnicianului român vor purta banderole negre.

„În memoria lui Mircea Lucescu, una dintre personalităţile marcante ale fotbalului turc şi mondial, fost antrenor al echipei naţionale A, precum şi al cluburilor Galatasaray şi Beşiktaş, se va ţine reculegere timp de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie. De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, se arată în comunicatul TFF.

Visul antrenorului Mircea Lucescu care nu s-a mai realizat din cauza războiului din Ucraina

„L-am pierdut pe Mircea Lucescu”, titrează Federația Turcă de Fotbal

Oficialii turci deschid pagina principală a federației cu titlul „L-am pierdut pe Mircea Lucescu”, antrenor care a avut un rol extrem de important în fenomenul fotbalistic din această țară.

Antrenorul român, care și-a început cariera de antrenor la vârsta de 34 de ani și ocupă locul 3 printre cei mai de succes antrenori din lume în ceea ce privește trofeele câștigate, a câștigat Supercupa UEFA cu Galatasaray în 2000 și Campionatul Süper Lig în sezonul 2001/02 în perioada petrecută în Turcia și a condus-o pe Beșiktaș la campionatul Süper Lig în sezonul următor, în anul centenarului echipei alb-negre.

După ce a părăsit Turcia, Lucescu a preluat Șahtior Donețk și a transformat echipa ucraineană într-una dintre echipele de top la nivel național și în cupele europene. Sub conducerea lui Lucescu, Șahtior Donețk a câștigat ultima Cupă UEFA în sezonul 2008/09, învingând-o pe Werder Bremen în finala de la Istanbul.

„Il Luce”, care a fost și antrenorul principal al echipei naționale a Turciei între 2017 și 2019, „a adus contribuții semnificative la întinerirea generației de jucători și la aducerea de nume noi la echipa națională, a fost antrenorul care le-a oferit lui İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür și Zeki Çelik primele apariții în tricoul echipei naționale, toți făcând parte din lotul calificat la Cupa Mondială din 2026”, arată turcii în prezentarea lui Mircea Lucescu.

Totodată, oficialii turci au ținut să menționeze pasiunea lui Lucescu pentru fotbal, care s-a aflat pe teren până în utlimele clipe ale vieții.

„Din 2024, antrenorul român se află la a doua sa perioadă la echipa națională a României. În ciuda stării sale de sănătate precare, el nu a fost absent pentru meciul din semifinala play-off-ului Cupei Mondiale din 2026 dintre Turcia și România, care a avut loc la Istanbul pe 26 martie. Mircea Lucescu a câștigat titlul de cel mai în vârstă antrenor activ la o echipă națională cu acest meci”, au mai punctat reprezenanții TFF.

Mircea Lucescu, dispariție „fulger”

Mircea Lucescu s-a simțit rău la antrenamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, premergător meciului amical cu Slovacia, pe 29 martie.

Antrenorul a fost transferat la spital și internat, urmând să fie externat vineri, 3 aprilie, dar a suferit un infarct chiar înainte a ieși din spital. După o zi de la stabilizarea sa, starea tehnicianului s-a înrăutățit, fiind mutat la ATI, unde, în cele din urmă, a trecut la cele veșnice, marți, 7 aprilie.

Federația Turcă de Fotbal: „Contribuțiile lui Mircea Lucescu, amintite cu laude, niciodată uitate

„În calitate de Federație Turcă de Fotbal, ne exprimăm profundă durere pentru trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu; transmitem condoleanțe familiei sale, celor dragi, Federației Române de Fotbal și cluburilor Beșiktaș și Galatasaray.

Contribuțiile domnului Mircea Lucescu la fotbalul turc, atât la nivel de echipă națională, cât și la nivel de club, nu vor fi niciodată uitate și vor fi mereu amintite cu laude”, a mai scris Federația Turcă de Fotbal.

