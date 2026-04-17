DCNews Sport Cum și-a ironizat Cristi Chivu rivalii din Seria A înainte de Inter - Cagliari, nouă „finală” pentru titlu
Data actualizării: 18:24 17 Apr 2026 | Data publicării: 18:14 17 Apr 2026

Cum și-a ironizat Cristi Chivu rivalii din Seria A înainte de Inter - Cagliari, nouă „finală” pentru titlu
Autor: Andrei Itu

cristi_chivu_ager_14949900 Sursa: Agerpres / Cristi Chivu

Inter - Cagliari se joacă, vineri seară, în etapa cu numărul 33 din Serie A. Antrenorul român Cristian Chivu a făcut declarații interesante la adresa rivalelor la titlu, AC Milan și Napoli.

Cristi Chivu a făcut a stârnit reacții în lumea fotbalului din Italia, pe măsură ce se apropie tot mai mult de câștigarea Serie A cu Inter Milano.

De această dată, Cristi Chivu i-a ironizat pe antrenorii rivali Antonio Conte (AC Milan) și Max Allegri (Napoli), care au afirmat pe durata campionatului din Italia că obiectivul lor este o calificare în Champions League, nu titlu. Astfel, Cristi Chivu a zis că și echipa lui are același obiectiv. 

Jurnalist deranjat de Cristi Chivu după declarația despre Inter, Napoli și AC Milan 


După ce a fost criticat și acuzat de lipsă de respect, Cristi Chivu a revenit asupra afirmațiilor, susținând că a fost doar o ironie amicală la adresa rivalilor de la Milan și Napoli. Dar jurnalistul italian Fabio Ravezzani are o opinie contrară.

"Cred că Inter l-a dus pe Chivu la un curs intensiv pentru rețelele sociale, unde pentru mulți, din fericire nu pentru toți, tot ce spui are mereu un mesaj ascuns, un interes în spate, o implicație periculoasă. Cât de rea e viața atunci când e așa, totuși... Logica lui Chivu mă depășește. Dacă la începutul sezonului spuneai că Inter nu e favorită la titlu, atunci erai anti-Inter.

Dar, dacă spuneai că Inter este favorită la titlu, atunci erai chiar și mai mult anti Inter, pentru că puneai prea multă presiune pe echipă. Personal, eu am spus de la început că e favorită alături de Napoli. Sunt vinovat cu ceva?", a declarat jurnalistul, citat de presa italiană.

Inter - Cagliari, confruntarea care îl poate aduce pe Cristi Chivu și mai aproape de titlu în Serie A

Cristi Chivu o va conduce pe Inter, vineri seară, într-un nou meci în Serie A, care îl poate apropia și mai tare de o performanță de excepție în Italia, câștigarea titlului chiar la primul său sezon întreg la o echipă. 

În acest moment, Inter Milano are un avans de 9 puncte în Serie A față de locul al doilea ocupat de Napoli.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Publicat acum 7 minute
Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Publicat acum 18 minute
Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 22 minute
Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Publicat acum 27 minute
Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 18 ore si 53 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 11 ore si 1 minut
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
