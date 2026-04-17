Cum și-a ironizat Cristi Chivu rivalii din Seria A înainte de Inter - Cagliari, nouă „finală” pentru titlu

Cristi Chivu a făcut a stârnit reacții în lumea fotbalului din Italia, pe măsură ce se apropie tot mai mult de câștigarea Serie A cu Inter Milano.

De această dată, Cristi Chivu i-a ironizat pe antrenorii rivali Antonio Conte (AC Milan) și Max Allegri (Napoli), care au afirmat pe durata campionatului din Italia că obiectivul lor este o calificare în Champions League, nu titlu. Astfel, Cristi Chivu a zis că și echipa lui are același obiectiv.

Jurnalist deranjat de Cristi Chivu după declarația despre Inter, Napoli și AC Milan



După ce a fost criticat și acuzat de lipsă de respect, Cristi Chivu a revenit asupra afirmațiilor, susținând că a fost doar o ironie amicală la adresa rivalilor de la Milan și Napoli. Dar jurnalistul italian Fabio Ravezzani are o opinie contrară.

"Cred că Inter l-a dus pe Chivu la un curs intensiv pentru rețelele sociale, unde pentru mulți, din fericire nu pentru toți, tot ce spui are mereu un mesaj ascuns, un interes în spate, o implicație periculoasă. Cât de rea e viața atunci când e așa, totuși... Logica lui Chivu mă depășește. Dacă la începutul sezonului spuneai că Inter nu e favorită la titlu, atunci erai anti-Inter.

Dar, dacă spuneai că Inter este favorită la titlu, atunci erai chiar și mai mult anti Inter, pentru că puneai prea multă presiune pe echipă. Personal, eu am spus de la început că e favorită alături de Napoli. Sunt vinovat cu ceva?", a declarat jurnalistul, citat de presa italiană.

Inter - Cagliari, confruntarea care îl poate aduce pe Cristi Chivu și mai aproape de titlu în Serie A

Cristi Chivu o va conduce pe Inter, vineri seară, într-un nou meci în Serie A, care îl poate apropia și mai tare de o performanță de excepție în Italia, câștigarea titlului chiar la primul său sezon întreg la o echipă.

În acest moment, Inter Milano are un avans de 9 puncte în Serie A față de locul al doilea ocupat de Napoli.