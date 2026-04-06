Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
Data actualizării: 15:12 06 Apr 2026 | Data publicării: 15:00 06 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu Mircea Lucescu, antrenorul și fostul selecționer al naționalei de fotbal a României. Sursa foto: Agerpres

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) a transmis, luni după-amiază, un nou comunicat prvind evoluția stării antrenorului Mircea Lucescu, internat în secția ATI.

Reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) au transmis luni că nu există elemente noi în evoluţia stării de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu şi au precizat că, în prezent, are loc o întâlnire complexă a personalului medical pentru stabilirea conduitei terapeutice imediate.

Starea lui Mircea Lucescu rămâne neschimbată

„În Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti sunt internaţi în acest moment aproape 800 de pacienţi. Fiecare cu viaţa lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat faţă de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitate, linişte.

Facem un apel la presă să respecte aceste principii şi să nu mai preia informaţii incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conţin datele corecte şi exacte. Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a domnului Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, afirmă sursa citată, potrivit Agerpres.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal a României, pe 29 martie, înaintea meciului amical cu Slovacia.

Ionuț Lupescu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: Acum duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar
 

