Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră

Reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) au transmis luni că nu există elemente noi în evoluţia stării de sănătate a antrenorului Mircea Lucescu şi au precizat că, în prezent, are loc o întâlnire complexă a personalului medical pentru stabilirea conduitei terapeutice imediate.

„În Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti sunt internaţi în acest moment aproape 800 de pacienţi. Fiecare cu viaţa lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat faţă de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitate, linişte.

Facem un apel la presă să respecte aceste principii şi să nu mai preia informaţii incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conţin datele corecte şi exacte. Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a domnului Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, afirmă sursa citată, potrivit Agerpres.

La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal a României, pe 29 martie, înaintea meciului amical cu Slovacia.

