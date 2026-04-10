€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Sport Cum era Mircea Lucescu în copilărie. Mărturiile lui Ioan, vechi prieten al lui „Il Luce”: „El sclipea de copil”
Data publicării: 14:53 10 Apr 2026

Cum era Mircea Lucescu în copilărie. Mărturiile lui Ioan, vechi prieten al lui „Il Luce”: „El sclipea de copil”
Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu Mircea Lucescu, al treilea cel mai titrat antrenor din lume. Sursa foto: Agerpres

Un prieten din copilărie al regretatului antrenor Mircea Lucescu, înmormântat vineri, 10 aprilie, cu onoruri militare, a dezvăluit detalii din primii ani de viață ai celui mai titrat tehnician român.

Ioan, un prieten din copilărie al regretatului fotbalist și antrenor Mircea Lucescu, înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu din Capitală, a povestit condițiile în care a trăit „Il Luce” în primii ani de viață. 

Deși s-a născut și a copilărit într-o zonă de periferie a Capitalei, Mircea Lucescu a reușit să răzbească, devenind cel mai titrat antrenor din România și al treilea tehnician din lume la numărul de trofee câștigate vreodată.

Citește și: Visul antrenorului Mircea Lucescu care nu s-a mai realizat din cauza războiului din Ucraina

Ioan, prieten din copilărie: „Mircea Lucescu sclipea de copil, un om modest, de bun-simț, civilizat”

„Am copilărit undeva în Șoseaua Berceni. Era un cartier de muncitori. Mi-l aduc aminte pe Mircea Lucescu ca fiind foarte perseverent, foarte doritor să iasă din acel nivel (n.r. de trai) și un caracter deosebit.

Nu pot să spun decât că, atunci când ne-am revăzut după ani și ani, era suficient să spui doar Apărătorii Patriei și tresărea în secunda doi. Și găsea o invitație să te cheme la meciul cu Rapid ș.a.m.d. Un om cu un caracter super, un om modest, de bun-simț, civilizat. Un om care încuraja. A copilărit în cartierul în care era o majoritate de copii de muncitori. Erau probleme după război. Așa eram cu toții, la un anumit nivel, dar el sclipea de copil.

El era mai mare decât mine, dar mi-l aduc aminte din momentul când mergeam pe cele trei maidane pe care le aveam, așa-zise stadioane, la Spitalul 9, unde trecea și celebrul tramvai 9, unde e acum 'Obregia'”, a mărturisit Ioan, fost prieten din copilărie al lui Mircea Lucescu, la România TV.

Citește și: „Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu

„Il Luce”, condus pe ultimul drum

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum, vineri, 10 aprilie, cu onoruri militare. El a decedat marți, 7 aprilie, după ce starea sa de sănătate s-a agravat, ca urmare a unui infarct suferit pe 3 aprilie, zi în care era programată externarea acestuia.

„Il Luce” ajungea la spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, din 29 martie, premergător meciului amical al tricolorilor cu Slovacia.

Citește și: Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea lucescu
copilarie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
A murit Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei Poloniei. Urma să întâlnească România în octombrie
Publicat acum 23 minute
UE, la trei săptămâni distanță de penurie. Aeroporturile avertizează Bruxelles-ul că rămân fără combustibil pentru avioane
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Accident grav în Sibiu, cu șapte victime. Trei sunt încarcerate/ Trafic rutier blocat complet
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ce trebuie să facă Răzvan pentru Mircea Lucescu în aceste 40 de zile de la înmormântare. Gigi Becali: „Acum, trebuie să intre el în rol, îl voi suna"
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Cum era Mircea Lucescu în copilărie. Mărturiile lui Ioan, vechi prieten al lui „Il Luce”: „El sclipea de copil”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 44 minute
”Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
Publicat acum 8 ore si 18 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Ce nu făcea niciodată Mircea Lucescu. Gigi Becali: Nu îl interesa. Asta am sesizat
Publicat acum 7 ore si 30 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close