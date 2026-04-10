Cum era Mircea Lucescu în copilărie. Mărturiile lui Ioan, vechi prieten al lui „Il Luce”: „El sclipea de copil”

Ioan, un prieten din copilărie al regretatului fotbalist și antrenor Mircea Lucescu, înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu din Capitală, a povestit condițiile în care a trăit „Il Luce” în primii ani de viață.

Deși s-a născut și a copilărit într-o zonă de periferie a Capitalei, Mircea Lucescu a reușit să răzbească, devenind cel mai titrat antrenor din România și al treilea tehnician din lume la numărul de trofee câștigate vreodată.

Ioan, prieten din copilărie: „Mircea Lucescu sclipea de copil, un om modest, de bun-simț, civilizat”

„Am copilărit undeva în Șoseaua Berceni. Era un cartier de muncitori. Mi-l aduc aminte pe Mircea Lucescu ca fiind foarte perseverent, foarte doritor să iasă din acel nivel (n.r. de trai) și un caracter deosebit.

Nu pot să spun decât că, atunci când ne-am revăzut după ani și ani, era suficient să spui doar Apărătorii Patriei și tresărea în secunda doi. Și găsea o invitație să te cheme la meciul cu Rapid ș.a.m.d. Un om cu un caracter super, un om modest, de bun-simț, civilizat. Un om care încuraja. A copilărit în cartierul în care era o majoritate de copii de muncitori. Erau probleme după război. Așa eram cu toții, la un anumit nivel, dar el sclipea de copil.

El era mai mare decât mine, dar mi-l aduc aminte din momentul când mergeam pe cele trei maidane pe care le aveam, așa-zise stadioane, la Spitalul 9, unde trecea și celebrul tramvai 9, unde e acum 'Obregia'”, a mărturisit Ioan, fost prieten din copilărie al lui Mircea Lucescu, la România TV.

„Il Luce”, condus pe ultimul drum

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum, vineri, 10 aprilie, cu onoruri militare. El a decedat marți, 7 aprilie, după ce starea sa de sănătate s-a agravat, ca urmare a unui infarct suferit pe 3 aprilie, zi în care era programată externarea acestuia.

„Il Luce” ajungea la spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, din 29 martie, premergător meciului amical al tricolorilor cu Slovacia.

