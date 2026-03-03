€ 5.0981
Subcategorii în Sport

DCNews Sport Cine e fotbalistul de la Rapid, reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident grav în Bucureşti. Kader Keita ar fi lovit o vârstnică și a fugit de la locul faptei / Update
Data actualizării: 22:50 03 Mar 2026 | Data publicării: 22:05 03 Mar 2026

Cine e fotbalistul de la Rapid, reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident grav în Bucureşti. Kader Keita ar fi lovit o vârstnică și a fugit de la locul faptei / Update
Autor: Andrei Itu

Vezi galeria foto
 Kader Keita, jucător de fotbal la FC Rapid, este escortat de către polițiști în afara sediului Brigăzii Rutiere din București, 3 martie 2026.. Inquam Photos George Călin (2) Kader Keita, jucător de fotbal la FC Rapid, este escortat de către polițiști în afara sediului Brigăzii Rutiere din București, 3 martie 2026. Inquam Photos George Călin

Mijlocasul rapidist Kader Keita a fost implicat, marţi dimineaţă, într-un accident rutier. El ar fi lovit o femeie care traversa strada şi, apoi, a fugit de la locul incidentului, notează Poliția.

Update 

Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulaţie în Capitală şi a fugit de la locul faptei, au declarat oficiali de la Brigada Rutieră, pentru Agerpres.

Știrea inițială

Kader Keita, în vârstă de 25 ani, a lovit o femeie care traversa strada în jurul orei 5 dimineața şi a plecat de la locul evenimentului.

Unde s-a întâmplat accidentul provocat de Keita


Accidentul s-a întâmplat la intersecţia străzilor Gherghiţei cu Nicolae Zamfir, din cartierul Colentina. Victima este o femeie în vârstă de 68 de ani. Vârstnica a fost transportată cu ambulanţa la spital, fiind acum la terapie intensivă (ATI), sub supravegherea medicilor.

Keita ar fi fugit de la locul accidentului și a mers la antrenamentul Rapidului

Surse din cadrul Poliţiei afirmă că fotbalistul a părăsit locul accidentului, pentru a se prezenta la antrenamentul echipei Rapid. Ulterior, a fost identificat ca autorul incidentului.

Keita a mers la Brigada Rutieră Bucureşti, unde a oferit explicaţii despre accident, notează Observator.

FOTO

Cine e fotbalistul de la Rapid, implicat într-un accident grav în Bucureşti. Kader Keita ar fi lovit o vârstnică și a fugit de la locul faptei

Kader Keita, jucător de fotbal la FC Rapid, este escortat de către polițiști în afara sediului Brigăzii Rutiere din București, 3 martie 2026. Inquam Photos  George Călin

Cine este Kader Keita


Kader Keita născut în Africa, mai exact în Coasta de Fildeş. Fotbalistul a fost adus în România de CFR Cluj. El a fost transferat de Rapid București în urmă cu un an. Kader Keita a mai evoluat la Ajaccio şi Lille în Franţa, la FC Sion în Elveţia şi la echipa Sivasspor din Turcia. Kader Keita a jucat un meci și în naţionala Coastei de Fildeş.

Foto

Cine e fotbalistul de la Rapid, implicat într-un accident grav în Bucureşti. Kader Keita ar fi lovit o vârstnică și a fugit de la locul faptei

sursa Captură Facebook Rapid București - Kader Keita convocat la naționala Coastei de Fildeș

kader keita
rapid bucuresti
accident
