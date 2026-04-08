Kremlinul speră că SUA vor avea în curând mai mult timp să lucreze la o soluționare a conflictului din Ucraina
Data publicării: 14:59 08 Apr 2026

Kremlinul speră că SUA vor avea în curând mai mult timp să lucreze la o soluționare a conflictului din Ucraina
Autor: Doinița Manic

Declarațiile au fost făcute de secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Kremlinul spune că speră că SUA vor avea în curând mai mult timp să lucreze la o soluționare a conflictului din Ucraina.

Rusia se așteaptă ca, în viitorul apropiat, reprezentanții americani să aibă mai mult timp pentru a continua procesul de negocieri pe linia ucraineană, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, scrie Interfax.

„Sperăm că, în viitorul apropiat, vor avea mai mult timp și mai multe oportunități de a se întâlni într-un format trilateral; așteptăm cu nerăbdare acest lucru. Și continuăm să apreciem foarte mult eforturile de menținere a păcii ale negociatorilor americani și ale președintelui SUA, Donald Trump personal, pe linia ucraineană”, a declarat Peskov reporterilor miercuri.

El a spus că negociatorii americani se concentrează în prezent pe conflictul din Orientul Mijlociu.

Negocierile pentru pacea din Ucraina, în impas

Negocierile pentru pacea din Ucraina sunt de ceva vreme în impas, fără evoluții concrete. La sfârșitul lunii martie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a propus un armistiţiu energetic Moscovei pentru a răspunde la criza declanşată de războiul din Orientul Mijlociu, insistând că este dispus să declare orice tip de încetare a focului pe care Rusia să-l accepte la rândul său.

La o zi distanță, Volodimir Zelenski, a declarat, într-o discuție cu presa, că Rusia ar fi informat Statele Unite despre intenția de a prelua controlul asupra estului Ucrainei într-un interval scurt de timp. Potrivit acestuia, partea rusă ar fi sugerat inclusiv o retragere anticipată a trupelor ucrainene din Donbas. Deși de la începutul războiului din Ucraina au tot existat discuții despre o posibilă întâlnire între Zelenski și Vladimir Putin, cu medierea SUA, aceasta așa și nu a avut loc.

razboi
ucraina
rusia
dmitri peskov
